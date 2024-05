Le strade di Audi A3 ora sono anche allstreet

Tutte le strade di Audi portano ad A3, che ore è anche allstreet e si aggiunge alla famiglia del fortunato modello della casa dei quattro anelli. La gamma Audi A3, che in Italia ha conquistato oltre 375mila clienti, lungo un cammino fatto di quattro generazioni, ora può contare su un design da crossover urbano.



Audi A3 allstreet si distingue dal single frame ottagonale nero opaco, con griglia a nido d'ape dallo sviluppo verticale, più marcato rispetto ad Audi A3 Sportback e Audi A3 Sedan, avvicinandosi, in termini stilistici, ai modelli della gamma Audi Q. A contribuire alla linea da crossover, anche le tre scanalature in corrispondenza dello spoiler anteriore e dell'estrattore, così come le minigonne, gli archi passaruota e le finiture a contrasto nella zona inferiore delle portiere. Non mancano nemmeno i loghi neri.

In termini di rinnovamento, oltre allstreet, fanno poi la loro parte anche Audi A3 Sportback e Audi A3 Sedan. In questo caso, il single frame esagonale, privo di cornice, è più ampio rispetto al precedente modello. L'aggiunta delle generose prese d'aria di uno specifico paraurti, enfatizzano poi il carattere dinamico delle vetture.

Sul versante allstreet, la nuova Audi A3 è 'vestita' di serie da cerchi in lega da 17 pollici sin dal primo livello di allestimento anziché le ruote da 16 pollici di primo equipaggiamento per le versioni d'ingresso di Audi A3 Sportback e Audi A3 Sedan. A richiesta sono proposti cerchi da 18 e 19 pollici.

A ulteriore rafforzamento della personalità del crossover urbano sono disponibili elementi estetici in carbonio come lo spoiler posteriore e le calotte dei retrovisori laterali, offerti anche per Audi A3 Sportback e Audi A3 Sedan. Da buon crossover, l'assetto di Audi A3 allstreet è rialzato di 30 mm rispetto ad Audi A3 Sportback e Audi A3 Sedan.

E questa caratteristica a portare in dote una posizione di guida dominante e una taratura specifica di molle e ammortizzatori votata alla sportività, a vantaggio di precisione in inserimento di curva, del contenimento di rollio e beccheggio e della stabilità nei trasferimenti di carico più repentini.

Aumenta anche la luce libera da terra, con le sospensioni dall'escursione maggiorata di 15 mm e gli pneumatici dalla spalla più generosa. Tra le dotazioni a richiesta spicca lo sterzo progressivo, a demoltiplicazione e assistenza variabili, sensibilmente più diretto rispetto alla precedente gamma Audi A3.

Sotto al cofano, diversamente dalla precedente generazione, la nuova gamma Audi A3 è proposta esclusivamente con motorizzazioni a 4 cilindri. In cima all''offerta spicca la variante sportiva Audi S3, proposta nelle configurazioni di carrozzeria Sportback e Sedan, caratterizzata da molteplici affinamenti tecnici ai quali consegue un comportamento sportivo come mai prima d'ora. Una caratteristica alla quale concorrono la sensibile iniezione di potenza (ora il 2.0 TFSI eroga 333 CV), l'adozione della tecnologia torque splitter di derivazione Audi RS 3, lo sterzo più diretto, il nuovo sistema di scarico in titanio e i freni maggiorati.

Successivamente al lancio verranno introdotte ulteriori motorizzazioni, tra le quali l'unica proposta, fatta eccezione per le sportive Audi S3, con trazione integrale quattro, riservata ad Audi A3 allstreet, e le varianti ibride plug-in dedicate sia ad Audi A3 allstreet che ad Audi A3 Sportback.

Nuova Audi A3 allstreet arriverà nelle concessionarie italiane a maggio, nelle configurazioni Business, Business Advanced e Identity Contrast, con prezzi a partire da 39.500 euro. Nuove Audi A3 Sportback e Audi A3 Sedan raggiungeranno anch'esse le concessionarie italiane nel corso del mese di maggio nelle versioni d'ingresso Business, Business Advanced ed S line edition, con prezzi a partire da 30.400 euro per la Sportback e 31.700 euro per la Sedan.



