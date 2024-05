Nuova All-Electric Mini Cooper è storia del marchio e futuro

Ha sempre tre porte e uno stile che rimanda ad una lunga e fortunata storia ma è pronta per affrontare il futuro. La quinta generazione di Mini Cooper è All-Electric e il go-kart feeling è confermato, con un sapore (e un'accelerazione) da pura elettrica.

Per mantenere intatto il DNA del modello iconico del marchio, Mini Cooper All-Electric punta molto su un design minimale, pur interpretato in senso tecnologico, oltre che sulla trasmissione completamente elettrica pensata per garantire il massimo divertimento di guida urbano. Messa alla prova sui tornanti delle montagne alle spalle di Barcellona, dove l'abbiamo provata, il piacere di guida non è da meno.

Come a dire, storia e tradizione, abbinate alla più innovativa tecnologia in fatto di propulsione, infotainment e 'suono', possono fare la differenza. A bordo della nuova Mini Cooper con la spina, lo spazio è ottimizzato per i passeggeri, nonostante le dimensioni esterne compatte che rimangono un riferimento chiave per la piccola, anche se non più piccolissima come un tempo, di casa.

"Ispirandoci alla nostra storia - ha commentato Oliver Heilmer, head of Mini Design - abbiamo sviluppato un nuovo linguaggio di design che definisce il nostro DNA. Lo abbiamo chiamato 'Charismatic Simplicity '. L'idea alla base è quella di un design che conferisce a ogni nuovo modello Mini un carattere forte e individuale ed è caratterizzato da un linguaggio stilistico semplice e minimale, intuitivamente incentrato sugli elementi essenziali del marchio".



Una volta seduti dietro al volante della nuova Mini Cooper All-Electric, le possibilità di scelta sul come impostare il proprio viaggio spaziano dallo sportivo più divertente che strizza l'occhio alla sportività, fino al comfort con un occhio di riguardo al passato. Tutto questo è possibile grazie alle Mini Experience Modes, rispettivamente Core, Green e Go-Kart.

Ciascuna modalità ha il suo personale design dell'interfaccia utente. Oltre a queste tre modalità, standard, mentre altre quattro sono disponibili in opzione.

Inutile dire che la modalità Go-Kart è quella che, al primo approccio con la nuova Mini Cooper, è la prima ad essere selezionata per testare il modo estremamente dinamico sul DNA racing di Mini. Il display e l'intero abitacolo vengono caratterizzati dai colori antracite e rosso, mentre i display analogici specifici per la dinamica di guida completano questa Mini Experience Mode ispirata alla John Cooper Works.

Sono poi disponibili anche le modalità Core, Green, Timeless, Balance e Personal, da scegliere in base all'umore e alle esigenze personali. La nuova Mini Cooper combina quindi la mobilità senza emissioni locali e il divertimento di guida completamente elettrico grazie ad un gruppo propulsore completamente nuovo. La vettura è disponibile nella variante Cooper E, con una potenza e un'autonomia maggiori, così come nella variante Cooper SE.

Il motore elettrico da 135 kW/184 CV della Mini Cooper E genera una coppia di 290 Nm, accelerando il veicolo da fermo a 100 km/h in 7,3 secondi. Con una potenza di 160 kW/218 CV, la Mini Cooper SE scatta da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi con una coppia massima di 330 Nm. L'autonomia, nel ciclo Wltp, è di 305 chilometri per la Cooper E, grazie alla batteria ad alto voltaggio con una capacità di 40,7 kWh. Per la Cooper SE, l'autonomia calcolata aumenta fino a un massimo di 402 chilometri grazie alla capacità della batteria di 54,2 kWh.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA