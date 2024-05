Mercedes AMG GT 63 S E Performance Coupé: vendite aperte

Sono iniziate le vendite in Germania della Mercedes-AMG GT 63 S E Performance Coupé; la sportiva ibrida plug-in ha un prezzo che parte da 217.770 euro. Sotto pelle nasconde un V8 biturbo AMG da 4,0 litri e l'AMG Electric Drive Unit che, insieme, generano una potenza di sistema di 816 CV ed una coppia massima di 1.420 Nm. Valori importanti che si traducono in uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in 2,8 secondi e in una velocità massima di 320 km/h. Numeri che la rendono la più veloce tra tutti i modelli Mercedes‑AMG di serie, e che si accompagnano a consumi contenuti, considerando la potenza generale: nello specifico si ottengono medie dichiarate di 8,2 l/100 km a batteria carica.



Per gestire il potenziale prestazionale di questa coupé, il guidatore può contare sull'assetto AMG Active Ride Control, sull'asse posteriore sterzante, e su un impianto frenante composito in ceramica ad alte prestazioni. Disponibile anche nella variante 2+2 con i sedili posteriori che comportano un ulteriore esborso di 1.904 euro, esternamente può essere arricchita con il pacchetto in fibra di carbonio da 5.117 euro, mentre la verniciatura Manufaktur copper orange magno ha un costo superiore ai 7.000 euro. La lista degli accessori è piuttosto corposa, e riguarda anche gli interni, dove, ad esempio, i sedili AMG Performance sono disponibili ad oltre 2.500 euro.



