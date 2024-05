Nissan X-Trail è l'ammiraglia che non ha paura di sporcarsi

Il protagonista indiscusso della nuova prova di ANSA Motori, questa volta alle prese con Nissan X-Trail, è il sistema E-Power ma non solo. Ci siamo messi al volante dell'ultima versione in ordine di tempo del modello della casa giapponese, nella sua versione a due ruote motrici, scoprendone anche le doti da vera tuttofare.



La premessa di tutto il racconto, in questo caso, si nasconde sotto al cofano e si chiama proprio E-Power. La tecnologia, già arrivata anche su altri veicoli della medesima casa, è quella che in Nissan utilizzano per indicare l'auto che ne è dotata, non a torto, come elettrica senza la spina.

In sostanza, infatti, il powertrain vede affidato solamente al motore elettrico il compito di spingere le ruote., mentre quello termico è sprovvisto di collegamento meccanico perché destinato esclusivamente alla produzione di energia.

Tutto questo si traduce in modo di viaggiare inedito, perché a bassa velocità l'energia prodotta dal motore termico finisce in parte al motore elettrico e in parte alla batteria da 2 kW di capacità. Quando poi la batteria è completamente carica, il termico si spegne e la macchina procede mossa esclusivamente dalla carica degli accumulatori. La sensazione di guida è fluida, ma anche all'insegna del comfort. Se poi a questo racconto volessimo affiancare un co-protagonista, potremmo assegnare la parte ad un tasto collocato sulla consolle centrale, proprio accanto al selettore del cambio automatico e che è indicato con la scritta in azzurro 'EV Power'.

E lui l'addetto a selezionare la modalità di guida puramente elettrica e la tentazione di premerlo, con la batteria sufficientemente carica dopo aver percorso strade extraurbane, non appena si supera un cartello che indica l'inizio geografico della città, è sempre piacevolmente forte.

Non solo di motore vive Nissan X-Trail e chi ci si trova in viaggio comodamente accomodato nell'abitacolo. Gli interni dell'ultima generazione del modello di casa Nissan raccontano infatti il vero e proprio salto compiuto. X-Trail è sì un'ammiraglia ma più che godibile per il tempo libero, tra gite e attività sportive o, perché no, attività di giardinaggio che richiedono grandi capacità di carico.

Praticità, quindi, ma anche un lusso non ostentato, grande attenzione all'ergonomia e alle finiture. Tanta, poi, la tecnologia, a cominciare dal display ad alta risoluzione da 12,3" che dà accesso a tutte le funzioni di navigazione, così come all'intrattenimento e alle impostazione del veicolo. Il tutto, compatibile sia con Android Auto che con Apple CarPlay.

Anche lo schermo Tft multifunzione da 12,3" dietro il volante è anch'esso ad alta risoluzione ed è configurabile a piacere, a seconda che si preferisca avere davanti agli occhi la navigazione, le informazioni sull'auto o sulla musica che si sta ascoltando dalla radio o dai sistemi collegati. Non da ultimo, nel racconto di Nissan su X-Trail, merita un ruolo di riguardo anche l'e-Pedal Step, la tecnologia che permette di accelerare e rallentare la vettura utilizzando esclusivamente il pedale dell'acceleratore. L'e-Pedal è azionabile tramite un pulsante nella console centrale e in fase di rilascio dell'acceleratore rallenta X-Trail con una forza sufficiente a far accendere le luci posteriori dei freni, riducendo progressivamente la velocità del veicolo, senza però arrestarlo completamente. Insostituibile, una volta presa la mano (anzi il piede) in città, soprattutto in caso di traffico lento.

Il nuovo Nissan X-Trail è disponibile in quattro allestimenti, Visia, Acenta, N-Connecta e Tekna, tutti esclusivamente con propulsore e-Power, con prezzi a partire da 39.080 euro, per la versione Visia a trazione solo anteriore, fino ai 48.570 della versione Tekna, sempre 2wd, oggetto della nostra prova.



