Tesla Cybertruck arriva in Europa

Tesla Cybertruck sta per varcare i confini europei, e da questa settimana verrà svelato in 20 Paesi del Vecchio Continente attraverso 100 tappe che si concluderanno nella giornata del 7 luglio. Il palcoscenico prescelto per il debutto italiano è quello suggestivo della Motor Valley Fest di Modena, dove il Cybertruck sarà mostrato al pubblico il 4 e 5 maggio. Questo veicolo, dal design particolarmente originale, si ispira ad alcune celebri pellicole cinematografiche come Blade Runner, grazie al suo corpo vettura realizzato in acciaio inossidabile laminato a freddo 30X. Di futuristico non ha solamente il nome, ma anche la tecnologia Powershare, attraverso la quale riesce ad attuare il trasferimento bidirezionale dell'energia per alimentare qualsiasi dispositivo e persino un'abitazione.

Dotato di sospensioni pneumatiche adattive, il Cybertruck promette una dinamica di alto livello e, nella variante Cyberbeast, scatta da 0 a 100 km/h in appena 2,7 secondi. Prodotto in Texas, ad Austin per la precisione, questo veicolo è stato consegnato ai primi clienti negli USA dal mese di dicembre dello scorso anno, ma non è stato ancora dichiarato quando potranno iniziare le consegne al di fuori del territorio del Nord America.



