Nuovo urban crossover Lexus Ux, annata 2024 tutta da gustare

Come il vino di qualità, che migliora col passare del tempo, anche l'urban crossover Ux di Lexus - presentato al Salone di Ginevra del 2018 - dimostra con l'annata 2024 di aver raggiunto la completa maturità. Lo fa offrendo più potenza elettrificata, maggior piacere di guida e una superiore raffinatezza complessiva, caratteristica questa che è in perfetto stile del brand.





Non è un caso, dunque, se per il lancio e le prove su strada di questa elegante crossover da 4,49metri di lunghezza Lexus ha scelto la capitale del vino Bordeaux (le cui due ultime lettere coincidono appunto con la sigla di questo modello) e le strade della regione dell'Occitania Questo a ribadire che su una solida base - che nel caso della Ux è rappresentata dalla piattaforma globale Ga-C del Gruppo Toyota - si può ottenere una progressiva crescita. Questo per raggiungere contemporaneamente due obiettivi: sfruttare le opportunità offerte dall'evoluzione della tecnologia e soddisfare le mutate richieste della clientela.

Ux, che è uno dei modelli Lexus più venduti in Europa, riceve dunque sostanziali aggiornamenti nella meccanica e nei contenuti - per migliorare la dinamica e l'esperienza di guida - mentre gli unici interventi sull'apprezzata estetica riguardano la gamma e gli schemi di verniciatura, con il debutto della nuova finitura bicolore, in cui il nero a contrasto si estende oltre il tetto fino al bordo superiore dei finestrini laterali e ai montanti anteriori e posteriori.

Questa 'evoluzione' fa entrare in gamma la nuova Ux 300h Full Hybrid che sostituisce il precedente modello Ux 250h e che affianca la variante 100% elettrica Ux 300e. Modelli questi che che svolgono un ruolo significativo nella strategia della marca, in sintonia con la visione Lexus Electrified con cui si sta procedendo verso la neutralità della CO2 rendendo il processo di elettrificazione accessibile a tutti i clienti attraverso diverse opzioni di propulsione. Con un delta prezzo di soli 1.000 euro rispetto al modello precedente, Ux fa compiere un importante passo in avanti, sia nella guidabilità che nelle caratteristiche della vita a bordo.

Un articolato test nelle più diverse condizioni di traffico e su strade urbane e non, comprese quelle a scorrimento più veloce, il nuovo Ux 300h full hybrid con trazione integrale E-Four ha confermato questa sua ulteriore maturità.

Non solo per il motore benzina 2,0 litri ciclo Atkinson che, inserito nel sistema full hybrid di quinta generazione, porta ad un sensibile aumento della potenza - che passa da 184 a 199 Cv - ma anche per l'introduzione di una più efficiente batteria agli ioni di litio da 222 Volt (prima era da 216 Volt) e la riprogettazione dell'inverter che ora è unificato nel motore elettrico.

E in tutte quelle situazioni in cui la 'spinta' dal retrotreno migliora le prestazioni dinamiche o serve a trarsi d'impaccio su fondi a bassa aderenza si apprezza nei modelli con trazione integrale E-Four l'evoluzione del motore-generatore a magneti permanenti, che è 5,6 volte più potente della precedente unità a induzione.

La potenza è ora di 30 kW (contro i 5,3 kW della Ux 250h) e ciò garantisce una superiore erogazione di una coppia(84 Nm contro 55 Nm). Con il risultato di una risposta più pronta all'acceleratore, di uno scatto 0-100 in soli 7,9 secondi e, nel complesso, di una maggiore stabilità e capacità di controllo. Il motore posteriore funge anche da generatore per il sistema di frenata rigenerativa dell'auto, aumentando la quantità di energia cinetica che può essere recuperata in fase di frenata o decelerazione e immagazzinata nella batteria ibrida. Da notare che la presenza di una sofisticata logica di gestione elettronica, permette al sistema ibrido di Ux di spegnere il motore a benzina per funzionare solo con la batteria a velocità fino a 115 km/h.

Grazie alla maggiore efficienza del gruppo propulsore e alle misure adottate per ridurre il peso della vettura, Ux 300h evidenzia anche una migliore efficienza e quindi consumi più bassi.

Con la trazione anteriore il valore media nel ciclo combinato Wltp è di 5,0-5,2 litri per 100 km. Mentre la Ux 4-Force a trazione integrale si attesta a 5,3-5,7 litri pe 100 km. Le rispettive emissioni di CO2 (Wltp) sono pari a 113 - 119 g/km e 121 - 128 g/km.

Come ha evidenziato il test, Ux propone ora una dinamica di guida più composta. In particolare il rollio della vettura viene smorzato durante le curve più difficili e l'assetto risulta più stabile nelle frenate violente.

Sulle variazioni dell'aderenza si apprezza anche la nuova messa a punto del controllo Vsc che gestisce la distribuzione della forza motrice. La regolazione della potenza delle ruote posteriori serve anche a correggere il sovrasterzo e il sottosterzo. In tutti gli allestimenti di Ux (Urban, F Design, F Sport e Luxury) il guidatore può inoltre utilizzare il Lexus Drive Mode Select per personalizzare la guida attraverso le modalità Normal, Eco e Sport.

