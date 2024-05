Nella famiglia Cupra anche le nuove Formentor e Leon

Si rinnovano nella forma e nella sostanza, le nuove Cupra Formentor e Leon che portano una ventata di novità nella famiglia della casa automobilistica catalana. Nuova Formentor arriva per consolidare il successo della prima versione, con le sue oltre 120.000 unità consegnate in tutto il mondo. Leon invece punta sul nuovo DNA stilistico, l'integrazione della tecnologia e-Hybrid di nuova generazione e una maggiore digitalizzazione.





"I risultati da record di Cupra si basano sul successo del SUV coupé Formentor, un veicolo che ha contribuito a portare il marchio a nuovi livelli - ha dichiarato Wayne Griffiths, Ceo di Cupra -. La nuova Formentor è pura ossessione per il design.

Qualcosa che rende Cupra unico e diverso. Il design provocatorio delle nostre auto ha reso Cupra un successo e la nuova Formentor ne è la massima espressione".

La nuova Cupra Formentor abbraccia il nuovo DNA del design esterno del marchio, con il frontale shark nose, il logo integrato nel cofano, i fari matrix a LED con firma luminosa triangolare e il logo Cupra integrato e illuminato al posteriore. Gli interni offrono invece una sensazione di qualità superiore, con elementi di nuova concezione come la console centrale, i pannelli delle portiere, il cruscotto e i rivestimenti.

La digitalizzazione è al centro dell'attenzione, con una nuova e migliorata HMI che è stata implementata nel cockpit digitale e nel sistema d'infotainment dallo schermo più grande, ora da 12,9'', con cursore retroilluminato. Nuovo anche il sistema audio hi-fi a 12 altoparlanti sviluppato in collaborazione con gli esperti audio di Sennheiser Mobility.

Le stesse innovazioni sono state apportante, in sostanza, anche alla nuova Leon, che sarà disponibile con una nuova generazione di motori ibridi plug-in (e-Hybrid) che erogano fino a 272 CV, con oltre 100 km di autonomia completamente elettrica e ora compatibili con la ricarica rapida in corrente continua fino a 50 kW.

La nuova Cupra Leon Sportstourer sarà invece disponibile anche con un nuovo motore a benzina (TSI), che eroga 333 CV con tecnologia torque splitter che la rende la Cupra Leon più potente di sempre. La versione più potente della 5 porte, poi, raggiungerà i 300 CV con trasmissione a trazione anteriore.

