Bentley diffonde un teaser della terza coachbuilt

E' previsto per il 7 maggio 2024 il debutto della terza Bentley coachbuilt dell'era moderna, che segue la Bacalar Barchetta e la Batur coupé, tutte accuratamente realizzate a mano e sold out negli ordini.

La vettura è stata creata da Mulliner, la divisione interna della casa di Crewe dedicata alle auto su misura, e contribuisce al prosieguo della tradizione di questo reparto di Bentley, che mira a soddisfare i desideri della speciale ed esigente clientela. Si tratta di un'auto speciale, come dimostra anche la produzione limitata a soli 16 esemplari, ognuno dei quali sarà tra le ultime Bentley dotate del propulsore W12 nella sua variante più potente.

Per il momento è stato diffuso un teaser di un dettaglio, che contribuisce ad alimentare l'attesa di quest'auto tanto rara quanto rappresentativa dell'estro degli uomini del brand.



