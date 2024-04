Auto China 2024, Gruppo Chery schiera novità Omoda e Jaecoo

Si riconoscono per le denominazioni 5, E5, J7, 7, J7 Phev, J8 Ev e J8 Phev ma sono sempicemente i modelli che compongono lo squadrone che il Gruppo Chery porterà con i marchi Omoda e Jaecoo.da domani 25 aprile al Salone Internazionale dell'automobile di Pechino. Un offensiva che spazia dalle normali motorizzazioni benzina ai Nev (New Energy vehicles) per soddisfare il grande e variegato mercato interno ed anche per sbarcare presto in Europa, Italia compresa (il marchio Omoda è presente da poco e presto sarà affiancato da Jaecoo).

Al tema New Era and New Cars che accompagnerà Auto China 2024, Chery aggiunge il suo slogan New Energy e New Eco, proprio per sottolineare che l'attenzione all'ambiente non coinvolge solo l'elettrico, ma passa anche attraverso gli ibridi plug-in.

Novità come le elettriche pure Omoda 7 e Jaecoo J&, accanto alle 'ricaricabii alla spina' Jaecoo J7 Phev e Jaecoo J8 Phev il Gruppo cinese - per ben ventuno anni leader globale nell'esportazione di auto tanto che ad oggi, sono oltre 13 milioni gli automobilisti in ogni angolo del pianeta che guidano una vettura dei brand del Gruppo Chery - dichiara le proprie intenzioni, cioè cambiare radicalmente il modo di vivere e di intendere il viaggio attraverso un ecosistema completo, rispettoso dell'ambiente, intelligente e tecnologicamente avanzato.

La serie Omoda 5 in arrivo nel mercato italiano comprenderà il primo modello 100% elettrico denominato E5, che utilizza una batteria al litio ferro fosfato da 61 kWh che regala un'autonomia massima di 430 km. Con una ricarica rapida in corrente continua, la vettura è in grado di passare dal 30% all'80% della capacità della batteria in appena 28 minuti.

Pronta al debutto sui mercati mondiali a fine aprile, Omoda 7 - che verrà svelata domani - incarna invece una evoluzione dei suv a livello di design e di innovazioni intelligenti.

Posizionato in un segmento più alto, anche per le maggiori dimensioni, Omoda 7 si pone l'obiettivo di esaltare il concetto di esperienza di guida intelligente con un linguaggio stilistico in cui viene enfatizzata l'armonia estetica.

Lanciato al Salone di Shanghai del 2023, il suv urbano Jaecoo J7 arricchirà la propria offerta con la variante Phev che debutta ad Auto China confermando i valori già mostrati ed apprezzati, cioè gli elevati contenuti tecnologici e il design distintivo che reinterpreta il look dei classici fuoristrada.

L'ammiraglia della gamma Jaecoo, la J8, condivide gran parte della base e della tecnologia della compatta J7, a cominciare dal sistema per la gestione della trazione e della marcia denominato All Road Drive Intelligent System (Ardis).

Le maggiori dimensioni permettono di ospitare fino a sei passeggeri in tre file. Questo modello esordirà sia in versione 100% elettrica sia con la motorizzazione ibrida plug-in che offrirà una potenza massima superiore ai 600 Cv e un'autonomia complessiva (benzina più eletricità) di oltre 1.300 km.



