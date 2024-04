Toyota lancia in Giappone Yaris GR Four da 300 Cv

Con 300 Cv, quattro ruote motrici e vistose appendici aerodinamiche, la nuova Toyota Yaris GR Four è la versione stradale più grintosa della popolare utilitaria nipponica. Già in vendita da alcuni giorni in Giappone, abbina al motore 1.6 turbo benzina da 400 Nm di coppia un cambio automatico con funzionamento manuale con rapporti ravvicinati e soluzioni tecniche ispirate alla vettura protagonista nel mondiale rally.

La GR Four segue di alcune settimane le versioni speciali GR RZ High performance Sebastien Ogier Edition e Kalle Rovanpera Edition, proposte in serie limitate di 100 unità ciascuna.





La nuova piccola "cattiva" della Casa delle Tre ellissi abbina al motore tre cilindri in linea potenziato di 30 Cv e con 30 Nm in più, la trazione integrale e un cambio automatico a 8 velocità. Rispetto al precedente 6 marce manuale - chiariscono da Toyota - prevede rapporti più corti e una maggiore rapidità di funzionamento, grazie a un software di gestione particolarmente efficace nel tagliare i tempi dei passaggi di rapporto. Nuova e più robusta la frizione. Da citare anche la presenza come standard di un differenziale Torsen Lsd.

Come le special edition, anche la GR Four presenta una plancia ispirata al mondo delle corse, con analoga strumentazione orientata verso il guidatore. Il cambio, sistemato in posizione elevata, ha pomolo e cuffia in pelle con cuciture rosse, come i sedili e la leva del freno a mano.

Ricorda quello delle auto da corsa l'azionamento manuale delle marce che è invertito rispetto allo standard: spingendo la leva si scala di rapporto, tirandola si sale. Altro elemento distintivo è la grafica "racing" utilizzata per la strumentazione presente nel cruscotto digitale da 12"3.

Lunga 3.995 mm, larga 1.805, alta 1,455, con un passo di 2.560 mm, riconoscibile oltre che per le specifiche soluzioni aerodinaiche anche per lo stile specifico dei fanali, la Yaris GR Four può essere equipaggiata a richiesta anche con un freno a mano "verticale" di impostazione rally.

