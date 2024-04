Nuovo motore 2.0 turbo per Jeep Commander my 2025

Con le novità estetiche e tecniche 2025, Jeep ha ampliato l'offerta motori del modello Commander con l'introduzione di un quattro cilindri turbo benzina Hurricane di 2,0 litri da 272 Cv e 400 Nm di coppia massima. Con questa unità, la maxi Suv yankee disponibile con l'aggiornamento oltre che con 7 posti anche in configurazione a 5, è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 7 secondi, per una velocità massima di 220 km/h.

Presentata in Brasile, dove è stata sviluppata e dove viene anche prodotta nel Polo Automotivo di Goiana, la Commander offre con il model year 2025 importanti miglioramenti per dotazione tecnologica, come la disponibilità di soluzioni per la guida autonoma di livello 2: tra i tanti dispositivi introdotti da segnalare il sistema di mantenimento automatico a centro corsia.

Tra le altre novità, da segnalare il cruscotto digitale da 10"25, uno schermo in plancia da 10" e, per gli allestimenti di livello superiore, un impianto hi-fi premium firmato Harmann Kardon, hot-spot wi-fi per connessione Internet e assistente vocale Alexa.

In listino sia con trazione 4x2 sia 4x4, la Commander 2025 con motore 2.0T Hurricane associa la trazione integrale a un cambio automatico a 9 rapporti dotato di sistema Active Drive Low per la massima presa delle ruote nel fuoristrada più impegnativo.

"La Jeep Commander è stata progettata, ingegnerizzata e concepita per offrire il massimo comfort, praticità e sicurezza a bordo, sia per un singolo passeggero che per i sette occupanti che è in grado di ospitare in grande comfort - sottolinea Hugo Domingues, vice-presidente Jeep per l'America del Sud -. Con una versatilità senza pari, offre uno dei migliori spazi interni e ora anche uno dei motori più potenti della sua categoria, oltre a una serie di altri attributi che lo mettono in una posizione molto nobile e confortevole di fronte ai concorrenti".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA