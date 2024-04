Auto China 2024, Audi presenterà inedito modello Q6L e-Tron

Per Audi il mercato cinese ha un'importanza strategica (come dimostra la produzione locale di veicoli basati sulla Premium Platform Electric) ed è quindi più giustificata l'attenzione che la Casa dei Quattro Anelli riserverà all'imminente evento Auto China a Pechino.

Nell'ambito di quello che probabilmente è diventato (assieme a quello di Shanghai) il più importante Salone dell'auto al mondo, i riflettori si accenderanno sull'inedita Q6L e-Tron - un modello specifico per la Cina - che sarà prodotta nel nuovo stabilimento della jv Audi Faw Nev Company a Changchun.

In occasione della tradizionale Volkswagen Group Night in calendario per il 24 aprile e in una conferenza stampa dedicata il 25, cioè il giorno dell'inaugurazione di Auto China, Audi mostrerà anche altre novità come la Q5 Edition e-Tron RS per il mercato locale e la SQ6 che farà la sua prima apparizione nel Paese.

Ed annuncerà - per voce di Gernot Döllner ceo di Audi e dei rappresentanti dei partner cinesi Faw e Saic - l'aggiornamento della sua tabella di marcia per la trasformazione elettrica della sua offerta in Cina e soddisfare la crescente domanda di veicoli Nev (nuova energia) in Cina. "Il mercato cinese è fondamentale per fare di Audi un fornitore leader a livello mondiale di mobilità elettrica premium" ha detto Gernot Döllner, ceo del Gruppo di Ingolstadt.

"Con l'apertura del nuovo stabilimento a Changchun, con modelli elettrici sviluppati localmente e con una tecnologia digitale all'avanguardia che è su misura per le esigenze degli utenti cinesi, Audi sta mettendo in atto il piano per un successo duraturo".

La jv Audi Faw Nev, si legge nella nota, avvierà la produzione di tre modelli basati sulle famiglie Audi Q6 e-Tron e Audi A6 e-Tron per il mercato cinese entro la fine del 2024. La produzione di pre-serie nel nuovo stabilimento è già iniziata.





