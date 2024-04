Levc L380, lussuoso minibus elettrico con sei o otto posti

Dopo avere annunciato nello scorso dicembre il debutto del minibus elettrico L380, il costruttore dei celebri taxi londinesi Levc (London Electric Vehicle Company) che è di proprietà della cinese Geely, svela ora gli interni che confermano come a fronte di un design esterno minimale - si tratti di una monovolume di lusso a sei oppure otto posti.





Ispirato nel nome all'Airbus A380, l'aereo di linea più grande del mondo, il nuovo Levc L380 è anche il primo veicolo basato sulla nuova architettura elettrica Soa del Gruppo Geely.

All'interno, questo inedito mpv (peraltro già lanciato nel mercato cinese con produzione locale) presenta fino a otto comode poltrone con rivestimento in Alcantara.

Per design, disposizione e funzionalità questo abitacolo - secondo l'azienda e in coerenza con il nome - si ispira anche al mondo dei viaggi aerei in prima classe. Ogni passeggero ha accesso ad un grande schermo, posizionato sullo schienale del sedile che ha davanti.

I braccioli sono dotati anche di tablet che possono essere utilizzati per controllare l' infotainment ma anche altre funzioni di bordo. Spicca la possibilità di abbattere quasi completamente le poltroncine in modo da permettere ai passeggeri di dormire mentre sono in viaggio.

In Cina vengono attualmente proposte due versioni: una con motore elettrico da 200 kW, batteria da 100 kWh e autonomia secondo il ciclo omologato Cltc di 570 km oppure con motore da 200 kW batteria da 116 kWh e autonomia fino a 675 km. Più avanti, specifica l'azienda, il nuovo L380 sarà distribuito in altri mercati, Europa compresa.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA