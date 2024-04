Dark Rebel show car di Cupra sogno vicino a diventare realtà

Linee avveniristiche mischiate a giochi di luce, colore cangiante, soluzioni hi-tech e stampa 3 D per la realizzazione delle componenti, la concept Dark Rebel cattura gli sguardi alla Design Week di Milano.

Per presentarla al grande pubblico è arrivato a Milano lo staff al gran completo del brand sportivo iberico del gruppo VW: Wayne Griffiths, Ceo di Cupra oltre che di Seat, Sven Schuwirth direttore operativo del giovane marchio e Pierantonio Vianello, che ne è responsabile per l'Italia.

I primi due non hanno rilasciato dichiarazioni ma Vianello, intervistato da Ansa, ha fatto capire che la Dark Rebel non è un semplice esercizio di stile e che, oltre a essere il manifesto delle intenzioni future del Costruttore, è sicuramente qualcosa di più. "Quando presentammo per la prima volta il concept di Formentor - ha detto - poi lo abbiamo potuto ammirare esattamente identico presso le concessionarie. Abbiamo fatto la stessa cosa con Tavascan che dopo l'estate sarà presente presso i nostri Garage in una forma che richiama perfettamente il concept. Ci stiamo abituando a farlo", ha sottolineato in risposta a una domanda sul futuro di Dark Rebel.

Intanto, la provocante show car, nata con il contributo di 270.000 suggerimenti provenienti dalla rete Internet, per tutto il periodo del Fuorisalone si trova in una teca in piazza XXV aprile. Come un'opera d'arte, cattura lo sguardo dei numerosissimi passanti, a pochi metri dal punto vendita di Corso Como della Casa iberica e dalla sotterranea Galleria Garibaldi, dove gli appassionati del brand del gruppo VW possono immergersi in emozionanti esperienze di realtà virtuale.

"Abbiamo voluto partecipare ufficialmente alla Milano Design Week con Dark Rebel - chiarisce Vianello - che presenta tutte le innovazioni di Cupra, non solo per il design ma anche per la tecnologia, per i materiali e per le nuove tecniche per i colori dell'auto".

Sulle prospettive del marchio, aggiunge: "Quest'anno lanceremo ben quattro modelli completamente nuovi. Ci stiamo dirigendo verso un ampliamento della gamma che corrisponde agli investimenti giganteschi che il gruppo ci ha permesso di fare e che facciamo anche per gli altri suoi marchi: un esempio è Raval, che ci permetterà di democratizzare l'elettrificazione e che produrremo in Spagna anche con altri marchi del gruppo VW".

Per quello che riguarda l'Italia, Vianello ha ricordato: "L'anno scorso abbiamo chiuso con un +50% delle vendite rispetto all'anno precedente. Nel 2024 stiamo preparando il lancio, appunto, di nuovi modelli e ci saranno sorprese positive per gli italiani".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA