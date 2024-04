Morgan Plus Four, mito che evolve fedele alla tradizione

L'esatta definizione del nuovo progetto Plus Four è stata data da Massimo Fumarola, che l'amministratore delegato di Morgan Motor Company. "Siamo orgogliosi di continuare l'incredibile eredità di Plus Four che risale al 1950 - ha detto - con questo ultimo modello, che ne onora lo spirito. Lo fa continuando con orgoglio l'eredità dell'auto più longeva dell'azienda".







Plus Four lo fa restando fedele all'etica del modello originale di 74 anni, e ne mantiene il fascino e le proporzioni reinventate per oggi e per gli attuali clienti. Plus Four è dotata infatti di una serie di miglioramenti progettuali, dinamici e tecnologici che completano gli interventi sull'estetica.

"Crediamo che le nuove funzionalità e i nuovi dettagli rappresentino un'evoluzione adeguata - ha sottolineato Fumarola - fornendo l'impressione immediata che si tratta di un'auto sportiva ancora più raffinata, utilizzabile tutti i giorni e che rimane allegra e divertente".

"L'introduzione dell'ultimo Plus Four porta anche un approccio rinnovato alla progettazione, all'ingegneria e alla qualità e produzione presso Morgan. Attraverso una maggiore collaborazione interna siamo stati in grado di fare ulteriori passi avanti difendere le qualità che rendono speciale il nostro brand, creando allo stesso tempo auto sportive ancora più avvincenti".

Rimanendo fedele allo spirito del modello originale e al suo design senza tempo: nella nuova Plus Four spiccano modifiche come i gruppi ottici con moderna tecnologia (ma che conservano le forme d'origine) le linee riviste per i parafanghi, lo splitter anteriore, i diffusore posteriore e una coppia di specchi esterni dalla forma tradizionale ma molto più funzionali.

In particolare i parafanghi anteriori e posteriori del nuovo Plus Four sono stati completamente rinnovati e ora sono costruiti utilizzando un tecnica di formatura a freddo. Dal punto di vista della forma i cambiamenti sono stati volutamente lievi ma questi elementi - che presentano una maggiore superficie - influenzando il modo in cui la luce si riflette aggiungendo tensione ed evocando un aspetto più scolpito.

Plus Four viene proposta con motore Bmw da 2,0 litri nelle varianti con cambio manuale e automatico che è rimasto invariato. Modificate invece le sospensioni standard con nuove molle e nuovi ammortizzatori con valvola.

Morgan propone anche come opzionale un Dynamic Handling Pack sviluppato insieme a esperti di sospension e prodotto il Dynamic Handling Pack esclusivamente per Morgan. Include nuove molle con smorzamento controllato, molle regolabili e barra antirollio posteriore. Cambiamenti - si legge nella nota . Che aiutano a fornire prestazioni dinamiche di un livello superiore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA