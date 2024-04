Arriva in Europa nuovo suv Mazda CX-80 con 3 file di sedili

Mazda ha confermato con un video teaser il debutto per il prossimo 18 aprile della sua nuova 'ammiraglia', il suv CX-80.

Un modello che si posizionerà nella fascia alta di questo segmento con i suoi quasi cinque metri e un passo di oltre tre metri, e soprattutto con la possibilità di richiedere (oltre alla versione sette posti) un allestimento lounge con due poltrone singole nella seconda fila.

Seconda auto dopo il CX-60 a essere progettata sulla piattaforma Large Architecture di Mazda, CX-80 è la vettura più spaziosa mai proposta della Casa di Hiroshima sul mercato europeo e sarà disponibile nelle concessionarie a partire dall'autunno 2024, con prevendita che inizierà a maggio.

Nelle poche immagini che sono presenti nel video (https://youtu.be/8350Mdj3qPI) si può comunque notare con il design sia quello tradizionale degli ultimi suv Mazda.

E che la linea nella parte posteriore della vettura confermi una progettazione finalizzata ad offrire la massima abitabilità anche per gli occupanti della terza fili di sedili.

Mazda non ha anticipato alcun dettaglio sulle caratteristiche del nuovo suv CX-80 affermando comunque che l'auto sarà "spaziosa, confortevole, versatile e fantastica da guidare" combinando un "design progressivo ancorato all'estetica giapponese con tecnologia e caratteristiche superiori, insieme alle prestazioni di guida tipiche di ogni Mazda".

