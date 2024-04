Lamborghini: l'ultima Huracán sarà la specialistica STJ

Lamborghini celebra la Huracán, ed il suo motore V10 ad aspirazione naturale, un'auto in procinto di essere sostituita con una nuova supercar ibrida, con l'edizione limitata Huracán STJ, che sarà prodotta in soli 10 esemplari.

Il modello del toro in questione, si basa sulla specialistica Huracán STO e beneficia di un esclusivo kit progettato per esaltare ulteriormente l'anima racing della STO, non a caso la J, che sta per Jota, è un chiaro richiamo all'allegato J del regolamento FIA, che stabilisce le specifiche delle auto da competizione. Inoltre, si riallaccia ad una lunga tradizione di modelli Lamborghini sviluppati per la pista, come la Miura SVJ e l'Aventador SVJ.

Disponibile in due diverse configurazioni e livree disegnate espressamente dal Lamborghini Centro Stile. La Huracán STJ può essere scelta con una carrozzeria Grigio Telesto coordinata al tetto Nero Noctis e dettagli in Rosso Mars e Bianco Isi, con l'abitacolo caratterizzato da sedili in Alcantara in Nero Cosmus con dettagli in pelle e cuciture a contrasto Rosso Alala; oppure con corpo vettura in Blu Eliadi con tetto Nero Noctis e dettagli Rosso Mars e Bianco Isi. In ogni caso, la sportiva made in Sant'Agata Bolognese è dotata di targhetta dedicata e numerata in carbonio "1 di 10"; mentre il lato passeggero può essere arricchito con una targhetta personalizzabile secondo le indicazioni del cliente.

Esteticamente presenta un kit aerodinamico dedicato, con due flick in carbonio che si aggiungono al cofango, ed un'ala posteriore con incidenza incrementata di 3° per una carico aerodinamico superiore del 10% rispetto alla STO.

A livello di powertrain, rimane invariato il V10 da 640 CV e 565 Nm di coppia massima, accoppiato ad un cambio a doppia frizione a 7 marce, che scarica la potenza a terra tramite il solo asse posteriore.

L'assetto è stato impreziosito da quattro ammortizzatori regolabili di derivazione racing, che sostituiscono la componentistica di serie attiva, e consentono una libertà totale nella scelta del set-up, a seconda delle caratteristiche del circuito.

La vettura, inoltre, può contare su pneumatici dedicati Bridgestone Potenza Race, realizzati con una mescola specifica ad elevata aderenza, montati su cerchi monodado da 20 pollici.

Tutti gli accorgimenti tecnici hanno portato ad un miglioramento del tempo sul giro di oltre 1 secondo sulla pista di handling al Nardò Technical Center, nel corso dei test di sviluppo.



