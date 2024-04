Aperti gli ordini per la nuova Citroën C3 PureTech 100 S&S

Citroën ha aperto gli ordini per la nuova C3 equipaggiata con il motore benzina PureTech 100 S&S.

Dopo l'introduzione della nuova ë-C3, la casa francese prosegue così la fase di lancio della nuova arrivata aprendo gli ordini dell'altrettanto nuova C3 equipaggiata con il propulsore 1.2 PureTech S&S da 100 CV.

Con una storia di successo che parte dal 2002, C3 ha venduto fino ad oggi, nelle sue diverse declinazioni, oltre 5,6 milioni di unità. Anche per la nuova versione Citroën ha punta a proporre un concetto innovativo, pur mantenendo intatte tutte le qualità del modello, tra design, comfort di bordo, dotazioni utili nell'ambito quotidiano e un posizionamento di prezzo interessante.

Citroën equipaggia poi, per la prima volta, la C3 con il suo sistema di sospensioni con ammortizzatori idraulici progressivi, di serie su tutte le versioni, che completa l'effetto prodotto dai sedili Citroën Advanced Comfort, ridisegnati, come dalla nuova architettura della plancia C Zen Lounge, progettata per aumentare la serenità a bordo grazie al suo stile razionale. Non ultimi, meritano menzione il Citroën Head-Up Display e il volante compatto.

In quanto a dimensioni, Citroën ha aumentato sia l'altezza da terra che l'altezza del modello, senza compromettere la lunghezza della C3, che con 4,01 m rimane pensata per essere pratica e agile in città.

La C3 è disponibile a partire da 14990 euro con il motore a benzina 1.2 da 100 CV, dotato di cambio manuale. Le prime consegne sono previste per l'estate del 2024. La versione Hybrid 100 sarà disponibile nel corso dell'anno.



