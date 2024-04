Bentayga S Black Edition rimette le ali a Bentley

Prende il nome di S Black Edition la nuova versione di Bentayga annunciata da Bentley Motors. La nuova arrivata in famiglia è caratterizzata da un dettaglio che non si vedeva su una vettura Bentley da 105 anni come i parafanghi neri. I clienti potranno scegliere tra sette colori specific come Mandarin, Signal Yellow, Klein Blue, Pillar Box Red, Ice, Hyper Green e Beluga.



Come per Bentayga S standard, tutti gli elementi luminosi esterni sono sostituiti da dettagli in nero lucido, ma la S Black Edition è il primo modello nei 105 anni di storia di Bentley a includere le ali e le scritte Bentley in nero lucido.

Altro dettaglio esterno è un badge Black Edition posizionato sul montante posteriore.

Per la nuova S Black Edition, il team di designer Bentley ha creato anche un'esclusiva composizione dei colori degli interni, creando un contrasto tra la pelle Beluga e gli accenti di colore brillante. I colori all'esterno dell'auto sono ripresi nell'abitacolo rifinito artigianalmente, dove cuciture a contrasto, profili a contrasto e dettagli dei rivestimenti in pelle dai colori si uniscono per ottenere lo stesso effetto brillante. Su ogni sedile è ricamato anche un simbolo 'S' nero.

Sulla fascia, sulla console centrale e sulle linee di cintura è stata utilizzata una nuova trama in fibra di carbonio. Il nuovo pacchetto Dark Chrome è stato incluso di serie, così che gran parte dei dettagli cromati dell'abitacolo, come le bocchette dell'aria bullseye, i relativi comandi organ stop e le bocchette centrali, sono stati sostituiti con equivalenti dettagli in nero lucido.

È poi possibile scegliere tra tre sistemi audio, a partire dal sistema Bentley Signature Audio. Il sistema Bang & Olufsen for Bentley porta invece la qualità del suono a un livello superiore e presenta anche griglie illuminate per i diffusori, mentre il sistema Naim for Bentley rappresenta l'eccellenza della qualità del suono automobilistico.

Bentayga S Black Edition è dotata del propulsore benzina V8 twin-scroll turbo da 4,0 litri di Bentley, che combina una importante potenza con consumi che restano al di sotto della media. Questo propulsore di ultima generazione sviluppa una potenza di 550 CV e una coppia di 770 Nm con un passaggio da 0 a 100 km/h di 4,4 secondi e una velocità massima di 290 km/h.

Bentayga S Hybrid Black Edition consente invece ai clienti di assecondare la loro passione per le prestazioni sportive, pur godendo dei vantaggi di un gruppo propulsore elettrificato. Con una potenza combinata di 462 CV, il propulsore a benzina TFSI V6 da 3,0 litri e il motore elettrico da 100 kW possono portare Bentayga S Hybrid Black Edition da zero a 100 km/h in soli 5,3 secondi, con una velocità massima di 254 km/h.



