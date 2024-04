Byd sbarcherà nel redditizio segmento dei pick-up elettrici

Con un teaser video il colosso cinese Byd ha mostrato in anticipo (pur se sotto una pesante mascheratura con adesivi optical) il suo prossimo pick-up elettrico e che verrà lanciato nel 2024. Non ci sono certezza ma probabilmente verrà mostrato in prima mondiale all'imminente Auto China che si aprirà a Beijing il prossimo 25 aprile.

L'azienda, che in Cina ha recentemente superato nelle vendite di modelli elettrici Tesla, punta infatti a intensificare la concorrenza con gli altri marchi - come Ford, Ram, Toyota e Tesla - che sono presenti o stanno per farlo nel ricco segmento dei light truck. In un suo comunicato Byd ha precisato che si tratta di pick-up di dimensioni medio-grandi sviluppato per il mercato globale, ma che per ora (visto che l'azienda non vi è presente) per il momento non verrà venduto negli Stati Uniti.

Punterà per il momento a Paesi come la Thailandia dove questi veicoli sono molto diffusi. Il nuovo pick-up elettrico di Byd cercherà di competere 'in alto' con veicoli del calibro di Ford F-150 Lightning e Tesla Cybertruck, ma anche con le versioni a batteria del Toyota HiLux, del Ford Ranger e dell'Isuzu D-Max. Nessuna informazione è stata diffusa a livello di posizionamento prezzi e nemmeno di caratteristiche del sistema propulsivo e dell'autonomia. Tuttavia è lecito supporre che Byd sfrutterà la piattaforma DM-o già presente nel suv Fang Cheng Bao Leopard 5 (altro brand del Gruppo) che può supportare motori elettrici fino a 500 kW.

