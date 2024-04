Suv Kia Sorento CRDi 2.2, nuova celebrazione del turbodiesel

Secondo molti automobilisti (uno zoccolo duro che non accenna a diminuire in Italia e in molti altri mercati europei) modelli come il nuovo Kia Sorento con motore turbodiesel CRDi 2.2 da 194 Cv meriterebbero davvero un monumento.

Le motivazioni sono semplici: con un sistema propulsivo a gasolio di ultima generazione, dunque rispettoso al massimo dell'ambiente, modelli come questo esaltano tre valori irrinunciabili per gli utilizza l'auto anche su lunghe distanze.

In primo luogo la libertà di muoversi nei tempi e sugli itinerari voluti, con App e navigatori che 'suggeriscono' solo la strada migliore per andare dal punto A al punto B. E non obbligano a cambiare strada per rifornirsi di elettricità.

C'è poi il fondamentale aspetto dei costi. Come dimostra il nuovo Sorento CRDi 2.2 rispetto alle sue altre varianti elettrificate, il turbodiesel è ormai il modello d'ingresso alla gamma, rispetto alle più coste varianti elettrificate. E soprattutto ci sono evidenti risparmi sulle spese per km con una incidenza dei consumi davvero contenuta pur con l'attuale livello del prezzo del gasolio.

Infine il piacere di guida, che deriva (va ricordato) dal fatto che un veicolo con motore ICE come Sorento CRDi 2.2 può sfruttare 194 Cv di potenza e ben 450 Nm di coppia senza dover essere gravato dal peso supplementare delle batterie dei plug-in e ancor più dei modelli 100% elettrici.

Una premessa, questa, che è doverosa per spiegare la precisa volontà di Kia di mantenere nell'offerta del suo suv 'tradizionale' di punta (accanto al pluripremiato EV9 elettrico) una variante dotata dell'ultima evoluzione del 4 cilindri turbodiesel D4HB che appartiene alla famiglia R di Hyundai-Kia e che è il 'cuore' generoso di molte famiglie di veicoli del Gruppo sudcoreano.

Il sostenitori del diesel - dai dati mostrati da Giuseppe Bitti, managing director & Coo di Kia Italia durante una conferenza stampa - sono oggi in Italia la grande maggioranza (57%) nel segmento dei D-suv, quello a cui appartiene nuovo Sportage.

A titolo di confronto, sempre in questo ambito di mercato, i modelli con motore Ice (anche elettrificato) sono nel complesso al 28% e gli elettrici solo al 16%.

Con Sorento CRDi - al pari di molti altri modelli oggi sul mercato - il sistema di funzionamento inventato nel 1892 da Rudolf Diesel e via via evoluto fino agli attuali livelli di eccellenza si dimostra davvero 'eterno'. Quasi come il marmo che si estrae dalle cave di Carrara, dove si è svolta un parte del test drive, e che ha fatto da perfetta cornice per questo evento.

Proposto con listini cha variano da 47.350 a 53.350 euro per le versioni CRDi e da 49.350 a 62.350 euro per i Sorento hybrid e plug-in hybrid, il nuovo D-suv di Kia enfatizza in questa ultima evoluzioni (quale che sia la fonte energetica impiegata) anche importanti miglioramenti della qualità della vita a bordo, con tecnologie avanzate, semplici ed intuitive nell'uso, che rendono rilassante ogni tipo di viaggio.

Dall'autostrada ai tratti off-road più impegnativi (nelle cave quasi tutta la viabilità è resa scivolosa da un fango bianco generato dalle lavorazioni) Sorento CRDi si dimostra sicuro, tranqullizzante e divertente da guidare, soprattutto se il cambio a doppia frizione ad otto rapporti (di serie) è accoppiato - come nella vettura del test - con la trazione integrale a controllo elettronico.

Le prestazioni sono di elevato livello: lo scatto 0-100 si realizza in 9 secondi e i 450 Nm di coppia erogati già a 1750 giri si fanno sentire anche nelle fasi di ripresa, ben trasferiti dal cambio automatico doppia frizione.

La velocità di punta - ammesso di muoversi in assenza di limiti - è di 201 km/h, ma ciò che più spicca è il consumo Wltc che risulta di 5,5 litri per 100 km con le quattro ruote motrici e a 4,9 con lo schema 2Wd (valori minimi High Phase). Le emissioni di CO2 sono in fase di omolgazione.

Importanti anche gli aggiornamenti dei sistemi di assistenza alla guida introdotti su nuovo Sorento. Sono l'highway drive assist 2.0 con lane change assist e surround view monitor con funzione di visualizzazione 3D e l sistema forward collision-avoidance assist che ora comprende la funzione junction turning and crossing. Ma anche l'evasive steering assist: il lane change oncoming e il lane change side.

Nuovo Sorento continua, inoltre, ad essere disponibile con il sistema di navigazione corredato di smart cruise control; di blind-spot collision-avoidance assist; di safe exit assist, di blind-spot view monitor (che compare nel display davanti al guidatore), di remote smart parking assist e rear parking collision-avoidance assist.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA