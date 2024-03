Kia K4, moderna berlina che strizza l'occhio alla tradizione

Kia ha scelto la prestigiosa passerella del New York International Auto Show (Nyias) 2024 per il debutto della berlina next-generation K4 destinata a rivoluzionare il segmento con standard di design, tecnologia e confort inediti. E soprattutto proseguendo con l'offerta di motori termici (un 2.0 da 147 Cv e un 1.6 turbo da 190 Cv) dalle performance elevate e da altrettanto importanti livelli di efficienza.

K4 si distingue nel segmento delle berline compatte per un design di grande modernità - che sottolinea la vitalità di questo tipo di carrozzeria - e per una tecnologia di connettività ai massimi livelli. Sono di serie i sistemi wireless Apple CarPlay e Android Auto con un display multi-segment, combinato con strumentazione digitale, di quasi 30 pollici che visualizza anche la telecamera per il controllo a 360 gradi.

Proposta inizialmente negli Stati Uniti nei cinque livelli di allestimento LX, LXS, EX, GT-Line e GT-Line Turbo, la nuova Kia K4 arriverà anche in Europa ma, come si legge nel comunicato, con tempi, caratteristiche, prezzi e ulteriori dettagli che saranno oggetto di comunicati futuri.

La modernità di K4 è evidenziata, oltre che da diversi stilemi che rimandano ai modelli Kia più recenti, è sottolineata da proporzioni che sono più da fastback che da tre volumi tradizionale. Lunga 4,71 metri e larga 1,85 K4 è la berlina compatta con impronta a terra più ampia del segmento. Una caratteristica questa che si riflette sull'abitabilità tanto che passeggeri posteriori hanno a disposizione uno spazio per le gambe di 96,5 cm e di 94,7 per la testa valori che la pongono ai vertici della categoria. “La nuova K4 evidenzia l’impegno di Kia nel proporre berline sportive con tecnologia avanzata e prestazioni elevate - ha dichiarato Steven Center, coo ed evp di Kia America. - Avere successo nel segmento delle compatte significa offrire prodotti che si spingano oltre le necessità e i desideri dei clienti, e K4 è progettata per superare ogni aspettativa".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA