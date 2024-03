Renault 5 E-Tech Electric: 3 eventi esclusivi per scoprirla

La Renault 5 E-Tech Electric è uno dei modelli più attesi della casa della losanga e, per presentarla al meglio, il marchio francese ha previsto una serie di appuntamenti inediti a lei destinati. Nello specifico, la nuova vettura 100% elettrica sarà esposta in anteprima nel corso di tre eventi esclusivi, che avranno luogo nei prossimi mesi. In questo modo, il pubblico potrà avere l'occasione di scoprirla, di accedere a contenuti esclusivi, e di poter scoprire altre sorprese artistiche e culturali.

Il primo appuntamento è previsto per il 23 aprile, nella piazza del Centro nazionale di Arte e Cultura Georges-Pompidou, a Parigi, e vedrà la partecipazione di artisti rinomati al WT5 Show coinvolti in uno spettacolo con ricche scenografie, musica e danza. Dal 26 maggio al 9 giugno, inoltre, Renault sarà premium partner del torneo di tennis Roland-Garros 2024, che rappresenterà il palcoscenico ideale per presentare al pubblico la Renault 5 E-Tech Electric.

Infine, dal 15 giugno al 15 settembre, Renault aprirà le porte di un esclusivo concept store, MAISON5, situato a Parigi nel 7° arrondissement e, attraverso una ricca programmazione artistica e culturale, offrirà la possibilità di scoprire tutte le caratteristiche del suo nuovo modello a batteria.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA