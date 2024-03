Per la nuova Audi A3 Allstreet 'L'ovunque è qui'

E' stata un'anteprima italiana all'insegna del messaggio 'L'ovunque è qui', quella che la scorsa serata ha visto protagonista la nuova Audi A3 allstreet.

Come cornice suggestiva per svelare la nuova arrivata, la casa dei quattro anelli ha scelto il Teatro Alcione, situato in piazza Vetra nel cuore di Milano, città che per l'occasione è stata delegata a rappresentare lo spirito innovatore e sempre in movimento di Audi.

Milano come mobilità cittadina, per la nuova Ae allora è stata pensata, progettata e costruita per essere una soluzione urbana, capace di muoversi all'interno di una città moderna e in continua evoluzione. L'ultima nata della gamma Audi A3 punta anche a proseguire una storia di successo che il modello ha rappresentato per il marchio in tutte le sue evoluzioni.

Durante la première milanese, oltre a Massimo Faraò, direttore marketing di Audi Italia che ha fatto gli onori di casa, il teatro ha ospitato le voci di altri personaggi che a Milano hanno trovato la loro dimensione, dall'imprenditoria allo spettacolo e all'arte.

Ad aprire le danze ci ha pensato Francesco Mandelli, attore e regista, presentatore dell'evento e impegnato per l'occasione anche nel suo monologo dedicato al rapporto con la metropoli, incontrata ai tempi del suo debutto a MTV, allora ragazzino in arrivo da Osnago, oggi provincia di Lecco.

Agilità e trasversalità sono invece state la chiave per l'arrivo in città dello chef Matteo Pancetti che, forte di un bagaglio culturale internazionale, a Milano ha deciso di tornare con il suo ristorante Yapa, concept gastronomico inedito tra passione mediterranea, precisione asiatica e spirito sudamericano.

Alla colonna sonora della serata ci ha invece pensato la voce di Clara, giovane cantautrice e reduce dall'ultima edizione del Festival di Sanremo e recente vincitrice a Sanremo Giovani con la sua personalità decisa, come quella di A3 allora che grazie agli specifici elementi off-road, riprende gli stilemi e il concetto crossover espresso dalle versioni allroad della gamma Audi.



