La Mercedes-Maybach EQS 680 debutta in Europa

Arriva anche sul mercato europeo il Suv 100% elettrico Mercedes-Maybach EQS 680, che si contraddistingue per via del suo design elegante, in cui spiccano l'emblema del brand e la tipica griglia anteriore. A livello estetico, è disponibile su richiesta, anche la tipica verniciatura bicolore con varie livree, oltre al pacchetto Night Series, che le conferisce un look dai toni più dark.



Particolarmente curato l'abitacolo con effetti luminosi, profumazioni specifiche, ed una zona posteriore oltremodo raffinata nell'insonorizzazione. Il tutto è impreziosito dall'esperienza sonora offerta dall'impianto audio Burmester 4D surround sound system. Per accedere all'interno della prima vettura elettrica del brand, è disponibile la chiave digitale compatibile con iPhone ed Apple Watch, e condivisibile fino ad un massimo di 16 persone tramite AirDrop o iMessage.



