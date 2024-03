Fine settimana di porte aperte per Volkswagen Tiguan

Per la terza generazione di Volkswagen Tiguan il prossimo fine settimana sarà all'insegna delle porte aperte in concessionaria. Pronta al debutto sulle strade italiane, la nuova Tiguan è stata completamente riprogettata e migliorata in tutti i settori.

Protagonisti del rinnovamento sono i nuovi propulsori ibridi plug-in con un'autonomia completamente elettrica fino a 129 km, che rendono questo SUV più efficiente che mai. Nuova è anche la configurazione della plancia che porta a bordo ancora più servizi e app digitali.

Sul fronte del design la nuova Tiguan è caratterizzata da un frontale più alto e dall'aspetto più possente, che integra i fari a LED di serie. Nel mezzo, una barra orizzontale con una striscia LED integrata sostituisce la tradizionale griglia del radiatore. La nuova Tiguan propone in opzione i fari IQ.LIGHT Matrix HD, con 38.400 LED multi-pixel e derivato dalla Touareg.

Il frontale evidenzia anche miglioramento del coefficiente di resistenza aerodinamica CX, ridotto da 0,33 a 0,28. Le ruote hanno dimensioni fino a 20 pollici e una striscia LED orizzontale tra i gruppi ottici posteriori sottolinea la larghezza della coda della nuova Tiguan.

Completamente ridisegnati anche gli interni, con materiali di alta qualità e un elevato standard di finitura. I componenti della più recente matrice modulare di infotainment (MIB4) includono il nuovo digital cockpit (strumenti digitali con rivestimento antiriflesso in formato tablet orizzontale), un grande schermo infotainment con una struttura del menu e una grafica completamente nuove (display standard 12,9 pollici, in opzione 15 pollici), un nuovo head-up display e una nuova manopola multifunzione per l'esperienza di guida con display OLED integrato.

Il pubblico italiano potrà scoprire da vicino la nuova Tiguan al 'Porte Aperte' che si terrà sabato 23 e domenica 24 marzo presso le concessionarie Volkswagen.



