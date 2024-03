Peugeot svela E-5008, moderno e confortevole suv sette posti

Con l'obiettivo di proseguire sulla strada per diventare un marchio 100% elettrico, Peugeot amplia la gamma offrendo con il nuovo E-5008 l'unica raffinata soluzione nel suo segmento per conciliare la mobilità a zero emissioni allo scarico con la possibilità di far viaggiare nel massimo confort fino a sette persone.





Costruito sulla piattaforma multi-energia Stla Medium di Stellantis e dotato di una batteria prodotta in Francia nella gigafactory di Douvrin, il nuovo suv elettrico E-5008 sarà costruito esclusivamente nello stabilimento di Sochaux e andrà in vendita dall'autunno del 2024.

Il programma prevede le versioni Allure e GT, con la possibilità di scegliere scelta fra tre sistemi propulsivi elettrici (210 Cv, 230 Cv long range e 320 Cv Dual Motor a 4 ruote motrici) oltre a due motori benzina elettrificati, un ibrido 48 Volt da 136 Cv e un ibrido plug-In da 195 Cv.

L'autonomia per le versioni elettriche arriva fino a 660 km.

Caratterizzato da un design completamente inedito, E-5008 si distingue per il suo forte carattere da suv, che ispira robustezza e sicurezza, combinate però con un profilo molto dinamico e con proporzioni che parlano della grande comodità dell'abitacolo.

Lungo 4,79 m, largo 1,89 e alto 1,69 il nuovo modello 'top' di Peugeot si distingue esteticamente per la linea di cintura relativamente alta e per le spalle molto pronunciate che gli conferiscono una forte presenza su strada.

Peugeot E-5008 è stato disegnato per essere molto efficiente ma anche per 'suggerire' movimento. L'inclinazione del lunotto è enfatizzata da sofisticati elementi di design laterali e dal frontale, che a sua volta si distingue per la nuova firma luminosa e soprattutto per l'innovativa calandra anteriore che si fonde con il colore della carrozzeria. Nel frontale spicca una sottile ed elegante fascia nera che avvolge l'intero muso di e incorpora i fari a Led ultracompatti, che sono di serie su tutte le versioni. Presente, nei gruppi ottici, la nuova tecnologia Pixel Led che adatta automaticamente i fari alle condizioni del traffico, mantenendo un'illuminazione ottimale senza abbagliare gli altri utenti.

I cerchi in lega, particolari nel loro disegno ma anche messi a punto per offrire elevate prestazioni aerodinamiche, proseguono il lavoro innovativo iniziato con i modelli 408 e E-3008. Sono disponibili nelle dimensioni da 19 e 20 pollici.

E-5008 costituisce un riferimento per la modernità, la funzionalità e le possibilità di sfruttamento dell'abitacolo. Il passo generoso di E-5008 garantisce un notevole spazio per le gambe dei passeggeri della seconda fila e della terza fila, che è facilmente accessibile. Questo grazie alla possibilità di reclinare completamente i sedili della seconda fila e fatti scorrere in avanti contemporaneamente.

Gli schienali dei sedili della seconda fila sono reclinabili in modo indipendente in cinque posizioni per il comfort dei passeggeri durante i lunghi viaggi. Peugeot E-5008 è quindi in grado di adattarsi a tutte le esigenze, offrendo da due a sette comodi posti a sedere con una notevole capacità di carico (da 748 a 1.815 litri).

Quello di E-5008 è un abitacolo che regala senso di benessere, non solo grazie all'illuminazione ambiente in 8 colori e ai materiali (come il vero alluminio e il tessuto screziato) ma anche per la presenza di un ampio tetto panoramico in vetro offre molta luce anche per chi siede nella terza fila.

Presente l'innovativo Air Quality System), che monitora costantemente la qualità dell'aria che entra nell'abitacolo e, se necessario, attiva automaticamente il ricircolo. Nella versione GT, questa funzione è completata dal sistema di trattamento dell'aria Clean Cabin, che filtra i gas inquinanti e le particelle.

Nell'E-5008 il concetto di i-Cockpit evolve ad un livello decisamente superiore con gli elementi fondamentali riuniti nell'head-up display e nel grande schermo touch centrale e integrati in uno schermo panoramico curvo con un unico pannello ad alta definizione da 21 pollici che si estende dal lato sinistro del cruscotto alla console centrale. Il Panoramic i-Cockpit introduce due nuove leve di comando sottili ed eleganti dietro il volante compatto e - nelle versioni elettriche - due leve dedicate alla frenata rigenerativa. Nella parte centrale della plancia sono presenti gli i-Toggle, personalizzabili e programmabili, per consentire un rapido accesso a dieci delle funzioni preferite.

L'ultima generazione di sistemi informativi connessi comprende il riconoscimento vocale in linguaggio naturale 'Ok, Peugeot' e l'intelligenza artificiale, tramite ChatGPT, per fornire la massima interazione tra gli occupanti e il veicolo.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA