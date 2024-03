Byd Frigate 07 Honor Edition, suv intelligente per la Cina

Ha debuttato in questi giorni, per ora destinato al solo mercato cinese, il suv Frigate 07 Honor Edition del colosso Byd che si propone come uno dei più avanzati veicoli 'software defined'.

Questo modello plug-in - che è in vendita con prezzi che partono dal corrispettivo di 23mila euro - si distingue rispetto alle precedenti versioni per i'abitacolo intelligente, aggiornato con l'avanzato sistema DiLink 100.

Il sistema utilizza un processore ad alte prestazioni octa-core Qualcomm Snapdragon personalizzato che fa salire la capacità della Cpu a 136mila operazione per ciclo clock (Dmips).

Integrato con una banda base 5G, l'aggiornamento del suv Frigate 07 Honor Edition promette miglioramenti significativi in termini di potenza di calcolo, prestazioni e funzionalità. Debutta ad esempio la funzione One ID, che consente il riconoscimento del Face ID per impostazioni personalizzate del veicolo. Ma anche una perfetta integrazione con ecosistemi di terze parti e un'esperienza di guida unica personalizzabile per ciascun utente. Inoltre Frigate 07 Honor Edition permette regolazioni rapide e comode dell'ambiente interno del veicolo.

Ciò garantisce confort e sicurezza quando si passa a modalità d'uso differenti, come il dormire in auto, il campeggio all'aperto o più sempiicemente quando si viaggia con un bambino.

I miglioramenti si estendono al sistema di interazione vocale completamente aggiornato, che supporta la funzione 'vedi e parla', il dialogo continuo di 20 secondi e l'attivazione a quattro zone, con risposte vocali dell'IA che imitato quelle umane. Ottimizzati anche altri dettagli come il controllo del veicolo 3D, il doppio desktop per mappe e sfondi dinamici e le regolazioni intuitive dell'aria condizionata usando sul display con tre dita di serie con un quadro strumenti completamente digitale da 10,25 pollici e ha aggiornato la capacità di ricarica wireless a 50 W. La funzione della presa elettrica mobile Vehicle to Load (V2L) è stata innalzata a 6kW per un utilizzo dell'elettricità all'aperto senza preoccupazioni.

Frigate 07 Honor Edition utilizza la tecnologia super ibrida Dm-i/Dm-p di Byd, che permette - pur trattandosi di una plug-in - autonomia fino a 205 km solo con la batteria (condizioni Nedc). Grazie al consumo di soli 5,3 litri/100 km il suv di Byd offre un'autonomia combinata di oltre 1.200 km con un pieno di benzina e una carica della batteria.



