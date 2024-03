L'evoluzione di Audi Q4 e-tron, più potente e efficiente

Le strade dell'Alta Valmarecchia la vedono sfilare rapida e silenziosa, precisa in curva e sicura in rettilineo, confortevole e spaziosa all'interno, quanto agile nelle strettoie. Il fondo a tratti bagnato e le buche di un territorio ancora lesionato dalle piogge e dalle frane di quasi un anno fa non intimidiscono l'evoluzione dell'Audi Q4 e-tron, suv compatto e completamente elettrico della casa dei quattro anelli che ha raggiunto un livello superiore su diversi piani.

Una vettura che si presenta con più potenza, più autonomia e dinamismo di quella precedente, lanciata nel 2021 e soglia di accesso al mondo elettrico di Ingolstadt (140mila sono le Q4 e-tron vendute nel mondo nel 2023). E che apre un 2024 dove sono in programma sei nuovi modelli elettrici per Audi: l'upgrade di Q4 e-tron, anche nella versione Sportback, appunto, poi la Q6 e-tron e Q6 e-tron Sportback e infine la A6 sportback e-tron, anche nella configurazione Avant.



Un programma frutto degli investimenti di 28 miliardi entro tre anni, il piano più forte della sua storia. Entro il 2026, la gamma full electric Audi arriverà a includere oltre 20 modelli.

Successivamente, saranno lanciate sul mercato mondiale esclusivamente nuove auto integralmente elettriche.

Il test della Q4 aggiornata parte dalle colline immerse tra gli oliveti sopra Castel San Pietro Terme (Bologna) e arriva al mare di Pesaro, capitale italiana della cultura 2024, attraversando l'Appennino romagnolo e marchigiano, per mettere i suv alla prova su percorsi misti. Si guida una Sportback, più allungata e con la "coda" più aerodinamica, a quattro ruote motrici.

Per fare ordine, tra le diverse versioni e prestazioni: Audi Q4 e Audi Q4 Sportback 45 e-tron raggiungono i 286 Cv e 545 Nm anziché 204 CV e 310 Nm delle precedenti e passano da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi (-1,8 secondi); Audi Q4 e Audi Q4 Sportback 45 e-tron quattro segnano 286 Cv anziché 265 Cv (+21), 0-100 km/h in 6,6 secondi (-0,3 secondi), mentre Audi Q4 e Audi Q4 Sportback 55 e-tron quattro hanno 340 Cv anziché 299 Cv (+41) e 0-100 km/h in 5,4 secondi (-0,8 secondi).

Cresce l'autonomia, fino a +19 km: il range della variante Sportback 45 e-tron, best performer in termini di percorrenza, raggiunge così i 559 chilometri (545 il suv). La 45 e-tron quattro arriva invece fino 525 km per il Suv e 537 km per la Sportback; la 55 e-tron segna sino a 521 km (Suv), 534 km (Sportback).

Maggiore è anche la potenza di ricarica: si ripristinano fino a 175 chilometri di autonomia in 10 minuti. Di serie su tutte le versioni, la funzione plug&charge: nelle stazioni di ricarica compatibili le auto vengono autorizzate automaticamente all'inserimento del cavo e avviano l'operazione senza bisogno di scheda o app.

Alla superiore efficienza, complice la gestione termica ottimizzata, e all'autonomia più generosa grazie alla nuova chimica delle celle, si accompagnano sterzo più diretto e sospensioni più sportive. Lo si apprezza nelle curve verso Perticara, piccolo borgo, frazione di Novafeltria, sormontato da una rupe e raggiungibile attraverso una stradina di crinale dove l'Audi si destreggia nonostante il peso e le dimensioni.

Opzionale, l'Audi character sound, generato digitalmente attraverso due altoparlanti esterni collocati nella sezione posteriore della vettura e altri due nei pannelli porta-posteriori, per riprodurre il suono del rombo del motore.

Ma l'impressione è che al silenzio ci si abitui rapidamente e l'ambiente ovattato dell'abitacolo contribuisce alla confortevolezza del viaggiare. Lo si nota quando si torna verso la costa per completare il percorso con un tratto in autostrada, dove la Q4 dimostra stabilità anche a velocità sostenute, a volte anche troppo facili da raggiungere premendo sul pedale: l'auto non sembra fare alcuna fatica ad accelerare.

I prezzi: le nuove Audi Q4 e-tron e Audi Q4 Sportback e-tron sono disponibili nelle concessionarie italiane a partire da 57.800 euro per la versione Suv e da 59.800 euro per la variante Sportback.

Prodotti nello stabilimento Audi di Bruxelles e il sito multimarca del Gruppo Volkswagen di Zwickau, i C-Suv Audi a elettroni appartengono alla famiglia Bev Audi, l'unica gamma premium europea full electric integralmente certificata carbon neutral. Oltre ad adottare componenti sostenibili derivati dal riciclo, integrano il ciclo chiuso del vetro nel processo produttivo standard.

