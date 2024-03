Jeep Avenger conserva il Dna offroad anche e-Hybrid

Anche con le sole due ruote motrici, per Jeep Avenger, ora anche in versione e-Hybrid, l'offroad non è un problema nemmeno se lungo il percorso ci si trova ad affrontare un twist. La famiglia Avenger si è infatti allargata con l'arrivo in gamma della versione e-Hybrid, che conserva tutti i dettagli di design del già fortunato modello di casa Jeep e che punta ad imporsi come punto d'accesso all'elettrificazione al modo del marchio del gruppo Stellantis.

La principale novità della versione con motorizzazione ibrida di Jeep Avenger, è il powertrain basato su un sistema mild-hybrid a 48 Volt in grado di offrire un'esperienza quasi analoga a un motore full-hybrid. Un motore termico da 100 CV è abbinato a un motorino elettrico da 21 kW è integrato in un cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti e a un generatore di avviamento azionato a cinghia a 48 Volt.

Il risultato, anche durante la prova che ANSA Motori ha avuto la possibilità dei fare sui tracciati offroad del centro prove di Balocco, così come su strada, è una guida fluida e capacità sullo sterrato non comuni per una 'normale' 2Wd. La batteria agli ioni di litio da 0,9 kWh è alloggiata sotto il sedile del guidatore, senza alcuna riduzione dello spazio nell'abitacolo, che rimane identico a quello della Jeep Avenger a benzina.

L'intero sistema ibrido a 48 Volt pesa solo 60 kg in più rispetto a un cambio automatico tradizionale. In questo modo il peso totale della nuova Jeep Avenger e-Hybrid è contenuto a 1.280 kg. La nuova Jeep Avenger e-Hybrid vanta un'altezza da terra di oltre 200 mm, un angolo di attacco di 20°, un angolo di dosso di 20° e un angolo di uscita di 34°, a testimoniare il Dna off-road di Jeep sempre intatto.

Sei, in totale, sono le modalità di guida disponibili, delle quali tre sono per la guida in città e per le lunghe distanze (Normal-Eco-Sport), e altrettante studiate specificamente per le avventure in fuoristrada (Sand-Mud-Snow). In più c'è l'Hill Descent Control, che riduce il rischio di sbandamento e di perdita del controllo dell'auto su pendii ripidi e difficili.

Longitude è l'allestimento di partenza della nuova Jeep Avenger e-Hybrid, con cerchi in lega da 16 pollici, cruise control e tutto quello che serve in termini di sicurezza. A salire, c'è l'allestimento Altitude, per una qualità superiore con stile e comfort aggiuntivi, con cerchi in lega da 17 pollici, sedili premium e funzionalità aggiuntive come il quadro strumenti completamente digitale da 10,25 pollici e il cruise control adattivo. Infine, l'allestimento Summit, il non plus ultra della gamma in termini di contenuti, stile e dotazioni.

In quanto a listino, la versione Longitude della nuova Jeep Avenger e-Hybrid, disponibile in concessionaria dalla fine di aprile, parte da un prezzo di 26.000 euro.



