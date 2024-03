Aperti gli ordini per nuova generazione di Dacia Duster

Aperti da oggi gli ordini per la terza generazione di Dacia Duster. La gamma italiana di nuovo Duster si declina in 12 versioni frutto della combinazione di tre motori e quattro allestimenti, due tipologie di trazione (anteriore o 4x4) e due cambi (manuale o automatico).

A Listino, il nuovo Duster parte da 19.700 euro corrispondenti alla versione bifuel Eco-G 100 turbo benzina + Gpl in allestimento Essential. La motorizzazione TCe 130 a benzina con tecnologia mild hybrid a 48V viene proposto da 22.900 euro, in allestimento Expression, 1.500 euro in più rispetto al pari allestimento con motorizzazione Eco-G 100.

La trazione 4x4 richiede 2.500 euro in più rispetto alla versione 4x2 ed è ottenibile con motorizzazione TCe 130 mild hybrid, con un listino quindi di 25.400 euro. Al vertice della gamma si posiziona la motorizzazione full Hybrid 140 con cambio automatico che è disponibile da 26.400 euro in allestimento Expression.

Nuovo Duster è ordinabile in 7 tinte di carrozzeria, ovvero Bianco Ghiaccio (di serie), Lichen Kaki, Sandstone, Grigio Scisto, Terracotta, Nero Nacré e Verde Oxide (tinte a richiesta). Ordinabile presso tutte le 63 Concessionarie Dacia italiane, il debutto commerciale in Italia è previsto per il mese di giugno.



