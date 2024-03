Rivian presenta i nuovi suv R2 e R3 guardando all'Europa

Rivian, il costruttore californiano di veicoli elettrici che ha Amazon come più importante investitore, ha presentato una nuova piattaforma 'skateboard' di medie dimensioni e una inedita gamma di veicoli che la utilizzeranno a partire dal primo semestre del 2026.

I modelli che si aggiungeranno in gamma al large suv R1S; al pick-up R1T e al veicolo commerciale Edv che è stato commissionato da Amazon (e che è alla base della partecipazione del colosso dell'e-commerce in Rivian) sono stati battezzati R2 e R3, quest'ultimo anche in variante prestazionale R3X.

Caratterizzato da dimensioni analoghe a quelle della sua diretta rivale Tesla Model Y Rivian R2 offre 5 posti 'modulari' con una notevole capacità di stivaggio davanti dietro.





Il design esterno - definito boxy per le forme squadrate - e quello dell'abitacolo sono tipicamente Rivian, con l'originale frontale caratterizzato dai doppi gruppi ottici verticali, inseriti nella firma luminosa del brand.

L'interno è ispirato a quello del modello R1S ed è stato progettato, afferma l'azienda, per offrire la massima facilità d'uso attraverso una combinazione di design invitante e materiali sostenibili che sono premium ma anche facili da pulire. Interessante la possibilità di montaggio Isofix di tre seggiolini per bambini affiancati.

Rivian non ha comunicato al momento i dettagli sulla potenza per le tre versioni di R2 annunciate (motore singolo e trazione posteriore; motore doppio e trazione integrale; motore triplo - con doppio propulsore dietro - e trazione integrale) limitandosi a dire che ci saranno anche due diversi pacchi batteria per arrivare ad oltre 480 kmdi autonomia.

E che la versione più prestazionale di R2, quella con tre motori e trazione integrale, potrà scattare da 0 a 100 in meno di 3 secondi. Le batterie utilizzate da Rivian per questo nuovo suv saranno in grado - afferma l'azienda - di caricarsi dal 10 all'80% in meno di 30 minuti.

Ci sarà anche R3 che avrà un prezzo inferiore a quello di R2 (in Usa attorno a 45mila dollari). E' un crossover hatchback che utilizza lo stesso skateboard elettrico di R2 e che offre un ottimo rapporto fra prestazioni, capacità fuoristrada, confort e spaziosità di carico.

Questo modello sarà proposto anche come R3X, cioè in una variante prestazionale che offre capacità ancora più dinamiche sia su strada che in fuoristrada.

"Non sono mai stato così entusiasta di lanciare nuovi prodotti - ha commentato RJ Scaringe, fondatore e ceo di Rivian durante l'evento a Laguna Beach - R2 e R3 sono chiaramente Rivian in termini di prestazioni, capacità e usabilità, ma con prezzi che li rendono accessibili a molte persone".

"I nostri team di progettazione e ingegneria si sono estremamente concentrati nel portare innovazione non solo nelle caratteristiche del prodotto ma anche nell'approccio alla produzione per ottenere costi notevolmente inferiori". I nuovi suv Rivian R2, R3 ed R3X - è stato precisato - dopo il lancio in Nord America. saranno disponibili a livello internazionale, Europa compresa.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA