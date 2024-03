Mitsubishi Outlander Phev MY25 alla prova del ghiaccio

Il nuovo Mitsubishi Outlander Phev MY25, in anticipo rispetto alla sua introduzione, prevista per la seconda metà del 2024, è già alla fase di test da parte di Mitsubishi Motors sui laghi ghiacciati della Finlandia. Il nuovo Outlander Phev. che in Italia sarà distribuito dal Gruppo Koelliker, sarà affiancato dall'Eclipse Cross Phev e da Lancer Evolution.

Outlander Phev è equipaggiato con la tecnologia Super All Wheel Control (S-AWC) ereditata dalle gare rallystiche di Mitsubishi. Perfezionata nel corso di molti anni di partecipazione al Campionato del Mondo Rally con la Lancer Evolution, dal 2007 la tecnologia S-AWC è stata applicata alle versioni stradali di modelli selezionati, a partire dalla Lancer Evolution X.

La tecnologia Super All Wheel Control è stata integrata nel sistema PHEV di Mitsubishi Motors con la prima generazione di Outlander PHEV del 2013, con il sistema 4x4 a doppio motore EV che offre ulteriori possibilità di controllare la quantità di coppia che viene distribuita alle quattro ruote in un dato momento. Il sistema S-AWC è stato avanzato e perfezionato da allora.

Il sistema S-AWC integrato nel 4WD a doppio motore con motori anteriori e posteriori indipendenti distribuisce la forza di trazione anteriore e posteriore, e il controllo di stabilità attivato dal freno gestisce la forza di trazione tra le ruote sinistra e destra. Grazie a questa tecnologia, è possibile utilizzare le caratteristiche di risposta dei motori per cambiare istantaneamente e liberamente la distribuzione della coppia anteriore e posteriore, riducendo così il peso e le perdite di energia del sistema.

Inoltre, il controllo frenante dell'AYC, precedentemente applicato solo alle ruote anteriori, è stato aggiunto anche alle ruote posteriori. La distribuzione del controllo frenante a tutte e quattro le ruote riduce la forza di frenata su ciascuno pneumatico individuale, rendendo possibile utilizzare l'AYC con ancora maggiore efficacia su strade scivolose e, naturalmente, sul ghiaccio.



