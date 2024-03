Mahindra Thar Earth Edition: sabbia nasconde le somiglianze

La somiglianza con la vera Jeep Wrangler è impressionante (con il 'trucco' di un diverso numero di barre verticali nel musetto) e in India la nuova Mahindra Thar Earth Edition costa quattro volte di meno. E sta entusiasmando gli appassionati in quel vasto e vivace mercato grazie ad alcuni tocchi stilistici unici ispirati alle dune di sabbia.

Mahindra Thar Earth Edition è disponibile esclusivamente nella tonalità satinata opaca Desert Fury che è abbinata agli adesivi specifici, gli emblemi Mahindra neri e allo speciale stemma Earth sui montanti centrali. I Come con altre versioni del 4x4 Thar, questa edizione speciale monta cerchi in lega da 18 pollici calzati con pneumatici fuoristrada. All'interno il costruttore indiano propone sedili sono rivestiti in pelle sintetica beige con un motivo ispirato alle dune in rilievo sui poggiatesta e cornici delle bocchette del clima abbinate al colore dell'esterno.

Due le versioni della Thar Earth Edition, tutte 'termiche': un turbo benzina 2,0 litri da 152 Cv o un motore diesel 2,2 litri che produce 132 CV).

In entrambi i casi, la potenza viene trasmessa a tutte e quattro le ruote (le altre Thar non Eartth Edition sono anche Rwd) tramite un cambio manuale o automatico.

Mahindra Thar Earth Edition ha un prezzo in India compreso tra il corrispettivo di 18.600 e 21.300 dollari a seconda del propulsore mentre la vera Jeep Wrangler parte da 75.560 dollari.





