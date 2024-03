Piccola, sicura e maneggevole, la Volvo EX30 chiede strada

La pioggia e le strade delle colline bolognesi, ancora segnate dall'alluvione di maggio 2023, non intimoriscono la piccola di casa Volvo. La EX30, crossover compatto e completamente elettrico, si destreggia con sicurezza sulle curve e tra i calanchi delle valli del Sillaro e dell'Idice. E quando anche acqua, fango e qualche detrito invadono la carreggiata, supera gli ostacoli con praticità, buona dinamica di guida e maneggevolezza, gli ammortizzatori non si scompongono, lo sterzo e i freni trasmettono affidabilità. Il meteo di fine inverno ha reso il test drive di questo mini suv non banale, la risposta è stata soddisfacente.

Lunga 4.233 mm, larga 2.032 e alta 1.549 mm, la EX30 si presenta con un abitacolo minimalista, essenziale nelle linee, e materiali a ridotto impatto ambientale (25% di alluminio riciclato, 17% di plastiche e acciaio riciclate). E' stata progettata, spiega Volvo, per avere l'impronta di carbonio più bassa rispetto a qualsiasi altra vettura realizzata finora dalla casa sino-svedese.





La versione per la prova è quella intermedia, la Single Motor Extended Range, motore elettrico posteriore con autonomia stimata fino a 480 chilometri (il modello di ingresso 'single motor' ha 344 km prima della ricarica) e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,3 secondi. La più aggressiva Twin Motor Performance, a trazione integrale, si spinge a fare 0-100 km/h in 3,6 secondi, ma già quella di mezzo, quando si preme sul pedale, incolla decisamente al sedile chi si trova a bordo.

La prima cosa che si nota salendo e mettendosi al volante è lo schermo tablet centrale, un rimando apparentemente allo stile delle Tesla. Nel pannello c'è tutto, dal navigatore alle impostazioni di ogni tipo, inutile cercare in mezzo o sul volante, ripulito da ogni display o segnalazione: anche solo per vedere la velocità di marcia è necessario quindi girare lo sguardo verso il tablet. Questione di abitudine, certamente, ma è un po' particolare come scelta perché chi guida è portato a voltarsi leggermente a destra per visualizzare le informazioni.

A parte questo, la piattaforma di infotainment gestibile dal tablet e la gamma di tecnologia offerta sono interessanti e ricche. C'è per esempio la possibilità di scegliere tra cinque diversi temi per l'illuminazione interna, ispirati a diversi paesaggi scandinavi. E risulta poi efficace e non eccessivamente invadente l'elettronica di aiuto alla guida, il pilot assist personalizzabile: consente di selezionare la velocità di riferimento e la Volvo gestisce l'accelerazione e la frenata per raggiungere la velocità impostata, adattandosi al traffico circostante. E' anche in grado di supportare lo sterzo; se abilitato, aiuta a posizionarsi sulla strada guidando il movimento del volante.

Da sperimentare con fiducia, il Park Pilot Assist, in grado di individuare gli stalli di parcheggio disponibili intorno all'auto. Una volta selezionato, la funzione prende effettivamente in mano la situazione: aziona l'acceleratore, il freno e lo sterzo. Mentre il conducente supervisiona le operazioni di parcheggio, lo schermo mostra la distanza da oggetti come automobili, muri e dissuasori di sosta.

Lanciata a giugno 2023, la EX30 in Italia ha raggiunto 2.050 unità di prevendita nel 2023 e le vendite tra gennaio e febbraio 2024 sono già 600. La previsione del volume annuo è 4.450 consegne.

La vettura si inserisce nel periodo record di Volvo a livello globale, con 708.716 unità nel 2023 (+15% sul 2022) e un aumento significativo delle vendite di auto elettrificate: 113.419 full electric (+70% sul 2022) e 152.561 ibride plug-in (+10% sul 2022, pari al 21,5%). "Non poteva esserci un periodo migliore per lanciare questa auto - ha detto Michele Crisci, presidente di Volvo Car Italia - che in prevendita ha già raggiunto risultati straordinari e finalmente è arrivata in concessionaria. E' una vettura molto importante che potrà entrare negli incentivi lanciati dal governo italiano a metà marzo". Il prezzo di ingresso è 35.900 euro e si va fino ai 50.900 euro per la versione Twin Motor Performance top di gamma.

Proprio a Bologna, peraltro, sede della prova su strada, a partire dalla primavera 300 nuove EX30 circoleranno e saranno al servizio dei cittadini che utilizzeranno il car sharing Corrente del gruppo Tper.



