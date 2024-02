Opel ha aperto gli ordini in Italia di Astra Hybrid e-Dct6

Prosegue la strada dell'elettrificazione per la gamma Opel, che ha aperto gli ordini in Italia per la nuova Astra Hybrid e-Dct6. Il nuovo motore si aggiunge alla gamma delle versioni benzina, diesel, ibride plug-in, elettriche e sportive Gse e beneficia ora della tecnologia ibrida a 48 volt.

Il sistema è quello che comprende una batteria agli ioni di litio che si ricarica automaticamente in determinate condizioni di guida e il nuovo motore a benzina a tre cilindri da 1,2 litri sviluppato appositamente per l'applicazione ibrida. Questo motore offre 100 kW/136 Cv di potenza massima ed è abbinato a un nuovo cambio elettrificato a doppia frizione a sei rapporti (e-Dct6) e a un motore elettrico da 21 kW/28 Cv.

Il motore elettrico consente di guidare a bassa velocità in modalità completamente elettrica per una distanza fino a un chilometro, ad esempio in manovra o a meno di 30 km/h nel traffico. Assiste anche il motore a benzina durante l'accelerazione. Durante la decelerazione, il motore a benzina si arresta e il motore elettrico ricarica la batteria da 48 V del sistema ibrido tramite il sistema di frenata rigenerativa.

Il nuovo motore ibrido a 48 V su Opel Astra è disponibile agli ordini sia nella versione berlina che Sports Tourer con un prezzo di listino a partire da 31.900 euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA