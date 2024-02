Mg si doppia in Europa con il brand elettrico premium IM

La marca sino-britannica Mg, che è controllata dal grande Gruppo Saic, si prepara a svelare all'imminente Salone dell'Auto di Ginevra (26 febbraio) un allargamento della sua offerta per il mercato europeo dove è stata una delle protagoniste della stagione 2023.

Oltre all'anteprima mondiale della nuovissima MG3 Hybrid, è stato infatti annunciato dell inedita IM L6, che appartiene al brand 'Intelligent Mobility' (appunto IM) che sarà interamente dedicato a modelli elettrici premium e tecnologicamente avanzati.

Quando debutterà nelle concessionarie europee, Italia compresa, nel 2025 il nuovo brand della Casa madre Mg consentirà ai clienti di esplorare nuove possibilità per provare quelle che l'azienda definisce 'esperienza di guida entusiasmanti'.

A Ginevra, alle 10.30 di lunedì 26 (Stand Mg numero 4251, padiglione 4.1) i riflettori si accenderanno sull'inedita berlina premium ed esclusivamente elettrica L6. A seguire la marca IM introdurrà un'altra berlina executive e un suv di grandi dimensioni, egualmente solo elettrici.

In attesa del reveal al Palexpo' di Ginevra Mg ha rilasciato di questo modello una sola immagine ed alcune prime informazioni sul prodotto. Sono previste due versioni con differenti livelli di autonomia - 600 e 800 chilometri - a seconda delle caratteristiche del pacco batterie (che sono allo stato solido) e la capacità di accelerare da 0 a 100 km/ in meno di 3 secondi.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA