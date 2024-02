Alpine A290 in fase di prova al freddo estremo

La nuova Alpine A290 alla prova del freddo, con i primi test al Circolo Polare Artico. La futura city car è infatti arrivata alla fase delle prove sulle strade ghiacciate della Svezia, con l'obiettivo di perfezionare la messa a punto a bassa aderenza in condizioni meteorologiche estreme, con temperature che possono scendere al di sotto di -30°C.

È in queste condizioni che i team tecnici di Alpine stanno testando i prototipi su piste e strade aperte, per garantire prestazioni e sicurezza della futura elettrica di casa Alpine.

Tutte le aree tecniche sono sottoposte a test in scala reale per accertarsi che siano raggiunti i livelli di prestazione richiesti. Come su qualsiasi Alpine, anche su A290 è stata prestata particolare attenzione alle prestazioni dinamiche, dalla reattività del motore alla precisione di guida ed agilità, per offrire un'esperienza di guida ottimale persino in condizioni estreme.

Vengono testati anche tanti equipaggiamenti come riscaldamento, qualità del disappannamento e dello sbrinamento ed ESC (Electronic Stability Control) sulla neve.

Per la sua prima uscita ufficiale, A290 sta sfoggiando un camouflage originale Alpine con logo con la A sul tetto e colore Blu Alpine. Il prototipo si presenta per la prima volta con carrozzeria definitiva, confermando le sue dimensioni di 3.990 mm di lunghezza, 1.820 mm di larghezza, 1.520 di altezza e passo di 2.530 mm.

Per A290 è anche l'occasione per svelare il volante sportivo esclusivo Alpine in pelle Nappa, con forma appiattita e punto medio, tutti elementi che rimandano al motorsport, sempre presente nel DNA della marca.



