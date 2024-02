Pagani Huayra R Evo, emozioni e 900 Cv en plein air

Coda allungata di 19 cm, aerodinamica e assetto da corsa, motore aspirato 12 cilindri a V da 900 Cv, l'esclusiva Pagani Huayra R Evo Roadster è una dreamcar da 350 km/h con prestazioni equivalenti a quelle delle auto da competizione, categoria Le Mans Prototype 2. Nata dal programma di personalizzazione Arte in pista, riservato ai possessori degli esemplari della Casa di San Cesario sul Panaro, da guidare in circuito, quest'esemplare è un concentrato del saper fare dell'azienda emiliana.

La sua aerodinamica, per esempio, è stata sviluppata per ottenere un'efficienza incrementata del 21% e al contempo una deportanza aumentata del 45% rispetto al modello standard.

L'imponente e sinuoso cofano posteriore sorregge la nuova pinna centrale stabilizzatrice e il gruppo dei supporti integrati all' alettone, con alette laterali metalliche. Un estrattore posteriore con pinne aerodinamiche, poi, linearizza i flussi d'aria nella parte posteriore del veicolo.

Tutta la meccanica è estremizzata rispetto alla già estrema supercar Huayra: il motore potenziato eroga una coppia massima di 770 Nm. L'impianto frenante adotta nuovi dischi carboceramici autoventilati accoppiati a pastiglie racing maggiorate. Le sospensioni evolute, presentano un nuovo sistema heave damper che, spiegano i tecnici Pagani "ha permesso di migliorare stabilità e precisione alle massime velocità". E ancora: frizione racing a 3 dischi in metallo sinterizzato e cambio a innesti frontali del peso di soli 80 kg.

Da sottolineare, poi, che la carrozzeria è realizzata in fibra di carbonio di Classe A, appositamente sviluppata per la hypercar Utopia, con un incremento del 38% delle caratteristiche di rigidezza a parità di peso rispetto alla vettura "standard" utilizzata come base di partenza.

"La Huayra R e il programma Arte in pista - sottolinea Horacio Pagani, fondatore e responsabile del design della Casa di San Cesario sul Panaro - hanno ampliato l'esperienza dei nostri clienti con il marchio Pagani oltre le nostre più rosee aspettative, offrendo una nuova opportunità anche ai proprietari di Zonda R e Zonda Revolución. La richiesta del programma Arte in pista, in cui aficionados di tutto il mondo si incontrano per condividere la loro passione comune, ci ha portato a pensare a un'aggiunta al programma. La Huayra R Evo spinge i confini delle prestazioni ancora più in là, così come le emozioni. Cominciamo ad aprire il tetto e proseguiamo da lì..."



