Quattro Rolls 'su misura' celebrano Cina e Anno del Dragone

Rolls-Royce rende omaggio alla Cina (suo importantissimo mercato) e al patrimonio culturale di quel Paese presentando in occasione del Capodanno lunare quattro esclusivi esemplari 'bespoke' dedicati all'Anno del Dragone.





Sotto la luce delle lanterne e i lampi dei fuochi d'artificio brillano tre limousine Phantom Extended e un suv Cullinan. Le auto sono caratterizzate da dettagli eseguiti meticolosamente a mano e che sono identicamente ispirati al tradizionale simbolo del dragone, associato nello zodiaco cinese ai concetti di forza, salute, armonia e fortuna.

Ognuna delle quattro auto Rolls-Royce - destinate a clienti in tre Continenati - include una vera opera d'arte esclusiva e inserita sul pannello della plancia davanti al passeggero anteriore. Si tratta di un dragone dipinto a mano e per realizzarlo sono servite oltre due settimane di accuratissimo lavoro da un artista Rolls-Royce dedicato, ognuno è un'esplorazione distintiva del colore rosso.

Per creare questo motivo complesso e tridimensionale, l'artista ha utilizzato diverse tonalità di rosso, applicate una sull'altra in quattro fasi individuali. Innanzitutto, il contorno iniziale del simbolo è stato dipinto utilizzando la tecnica del 'piumato' per creare un effetto fiamma, come se il drago fosse sospeso nel fuoco, a riflettere la sua natura festosa e celebrativa.

Sono seguiti altri tre strati in tonalità di rosso più scure, in cui l'artista ha aggiunto maggiori dettagli e profondità. Ciascuno di questi colori è stato miscelato individualmente utilizzando diverse proporzioni di rosso, bianco, giallo e marrone, con un processo che ha richiesto tre giorni per essere completato.

Il risultato al termine del dipinto è che i quattro strati - ognuno dei quali coperto da una laccatura trasparente - si combinano per creare un effetto 3D così realistico che il dragone sembra essere stata scolpito nel pannello della plancia.

Questi quattro esemplari bespoke sono inoltre caratterizzati dalla prima rappresentazione in assoluto di un dragone nel tradizionale rivestimento luminoso del cielo Starlight.

Sono presenti ben 677 Led che, inseriti nel pannello interno del padiglione, compongono l'effetto di un firmamento in cui le stelle disegnano la silhouette del dragone.

Lo stesso simbolo si ritrova nel preziosi ricami che adornano i poggiatesta delle Rolls-Royce Phantom Extended e Cullinan commissionate al reparto bespoke della Casa di Goodwood.

Per ogni ricamo - sottolinea il comunicato - ci sono voluti 5.449 punti aggiunti a mano e più di 20 ore per completare questa preziosa personalizzazione.

"Nel settore del lusso Rolls-Royce Motor Cars è leader nella creazione di prodotti ispirati alle culture e alle tradizioni internazionali - ha detto Jonathan Simms, responsabile della divisione Bespoke - e lo fa incorporando design, motivi, materiali e colori che risuonano e hanno un vero significato personale per i nostri clienti".

" E queste specifiche quattro creazioni su misura, ispirate all'Anno del Dragone, celebrano la portata internazionale e l'influenza della cultura cinese, che trascende i confini nazionali. Sono una potente espressione del nostro rispetto per la cultura cinese, ma anche una dichiarazione contemporanea e minimalista in linea con le tendenze che vediamo tra i consumatori di lusso in tutto il mondo".

