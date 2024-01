Mazda CX-70, suv sviluppato 'su misura' per clienti esigenti

Si chiama CX-70 ed è, dopo CX-60 e CX-90, il terzo suv della nuova generazione Large Product Group che Mazda ha sviluppato e realizzato per i mercati globali.

E come era avvenuto esattamente un anno fa con il suv large a tre file di sedili CX-90, anche questo nuovo modello è stato svelato ieri in California - proprio per l'importanza nel mercato Usa - da Mazda North American Operations.



Costruito sulla nuova piattaforma 'large' di Mazda, CX-70 è stato progettato fin dall'inizio pensando all'elettrificazione, con possibilmente per il momento di scegliere negli Stati Uniti tra un 6 cilindri in linea e-SkyActiv G 3.3 6 cilindri in linea Turbo con sistema M-Hybrid Boost o tra un e-SkyActiv G ibrido plug-in.

Le tradizionali qualità della gamma Mazda sono inoltre state accresciute nel suv CX-70 con il debutto di diverse nuove tecnologie di assistenza. In aggiunta al Cruising & Traffic Support, debutta ad esempio l'Unresponsive Driver Support, che - come dice il nome - aggiunge un sistema automatico di emergenza che decelera e poi ferma il veicolo se il conducente non risponde agli allarmi di intensità crescente.

Mazda sottolinea che CX-70 è stata progettata pensando al guidatore, con un'enfasi sulla dinamica di guida ma anche sulla qualità della vita a bordo. L'abitacolo generoso e lo è egualmente lo spazio di carico per assecondare necessità famigliari, attività sportive e hobby. Esternamente il look dinamico di CX-70 è enfatizzato con accenti neri a contrasto su tutto l'esterno e ruote da 21 pollici in metallo nero, elementi che conferiscono al suv - lo sottolinea Mazda - un aspetto unico anche quando è parcheggiato.

L'interno è stato progettato meticolosamente e con caratteristiche da modello premium. E' luminoso e aperto e al tempo stesso protettivo e confortevole.

Materiali e finiture sono di alta qualità - come gli inserti metallici grigi a contrasto - con il top rappresentato dalla pelle Nappa rossa (a richiesta) abbinata a cuciture rosse che si ispira a una edizione speciale della MX-5.

Nel CX-70 spicca anche l'integrazione di Alexa, che consente al conducente di eseguire comandi a mani libere per richieste che vanno dalla modifica della temperatura in abitacolo o la ricerca della stazione radio, fino al controllo dei propri dispositivi domestici intelligenti. Il tutto con l'obiettivo di ridurre la distrazione del conducente e migliorare la facilità d'uso.

