Volkswagen Golf compie 50 anni e si rinnova in forma e sostanza

Cinquant'anni di Volkswagen Golf e un'eredità da proiettare verso il futuro. Nasce da questi presupposti la nuova versione del modello della casa tedesca, che si rinnova tra tecnologia al servizio di comfort e sicurezza, design e e motorizzazioni in linea con i tempi che cambiano, anche sotto al cofano.



Se 50 anni fa venne prodotta la prima di oltre 37 milioni di Golf che sono poi seguite, la nuova generazione del fortunato modello di casa Volkswagen in arrivo sul mercato italiano in estate è dotato di un sistema infotainment di concezione completamente nuova e una trazione ibrida plug-in di ultima generazione.

"Da mezzo secolo - ha dichiarato Thomas Schäfer, Ceo di Volkswagen - la Golf rappresenta il cuore del marchio: mobilità accessibile a tutti con il massimo livello tecnico. Si è sempre adattata alle esigenze dei clienti, diventando così una campionessa mondiale di vendite. Ed è proprio su questo presupposto che si basa l'ultimo livello evolutivo della serie, più Golf che mai e dotata di maggiore efficienza, comfort, prestigio e un nuovo concetto di comando".

La nuova Golf e la nuova Golf Variant sono riconoscibili dal frontale modificato. In particolare, il logo VW illuminato è proposto per la prima volta in Europa e i fari a Led sono di nuova concezione. Come versione top di gamma, i fari a Led Matrix Iq.Light offrono abbaglianti ad alte prestazioni con una portata fino a 500 m. Inoltre sono stati rivisitati anche i gruppi ottici posteriori a Led 3D Iq.Light di entrambe le versioni di carrozzeria.

All'interno dell'abitacolo, la gamma si contraddistingue per il sistema infotainment Mib4 di nuova concezione e dai comandi intuitivi con touchscreen visivamente separato, sotto il quale si trovano cursori touch illuminati e ottimizzati sotto l'aspetto ergonomico per la regolazione della temperatura e del volume.

Altrettanto nuovi sono il volante multifunzione perfezionato e il nuovo assistente vocale Ida2, grazie al quale non solo è possibile gestire funzioni come il climatizzatore, il telefono o la navigazione, ma anche richiamare online informazioni su qualsiasi argomento.

Si rinnovano anche i sistemi di assistenza, con l'introduzione di Park Assist Plus rivisitato e il Park Assist Pro2, disponibile per la prima volta in una Golf, che consentono l'entrata e l'uscita dal parcheggio tramite smartphone, oltre alla nuova visuale a 360 gradi Area View.

Novità sostanziose anche sul fronte della gamma di motorizzazioni. Le nuove trazioni ibride plug-in con funzione di ricarica rapida a corrente continua Dc offrono un vantaggio in termini di potenza e un'autonomia elettrica di circa 100 km.

In'opzione, ci sono anche i motori mild hybrid a 48 V ad alta efficienza.

La Golf GTI, poi, è oggi ancora più sportiva, con la potenza del suo motore turbo aumentata di 15 kW, per raggiungere i 195 kW (265 Cv). Anche la motorizzazione 2.0 TSI da 150 kW (204 Cv) è stata potenziata di 10 kW1, anche se non disponibile in Italia. Per la gamma di lancio saranno disponibili nuove diverse propulsioni nelle varianti mild hybrid (eTsi), ibride plug-in (eHybrid e Gate), turbo benzina (Tsi) e turbodiesel.



