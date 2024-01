Nuova Mini Cooper SE a suo agio anche al freddo

Con la quinta generazione di Mini Cooper Se, completamente elettrica, il go-kart feeling alla guida è assicurato in tutte le stagioni. Grazie alla carreggiata leggermente più larga e ad un passo che è stato allungato, la nuova Mini Cooper Se punta al dinamismo di guida in ogni stagione, per garantire divertimento di guida anche su neve e ghiaccio.

Lo sviluppo della potenza del motore elettrico da 160 kW/218 Cv viene infatti trasferito direttamente alla tecnologia del telaio di alta qualità. Il consueto comportamento diretto dello sterzo garantisce poi agilità, mentre il sistema frenante integrato assicura la massima sicurezza anche su strade bagnate e scivolose.

"La Mini Cooper Se - ha commentato Stefanie Wurst, Head of Mini - elettrizza il go-kart feeling tipico del marchio e sottolinea l'eccezionale posizione di Mini nell'ambiente competitivo. Grazie al concetto di propulsione completamente elettrica, la nuova Mini combina il massimo dell'emozione con un ingombro minimo e si presenta come un simbolo forte per il futuro del marchio".

In aiuto alla sicurezza nella guida, nelle salite o nelle discese ghiacciate, l'Active Slip Regulation ottimizza la trazione e porta sulla strada fino a 330 Nm di coppia massima in modo controllato. La batteria ad alto voltaggio con una capacità di 54,2 kWh e un'autonomia fino a 402 chilometri nel ciclo Wltp è installata nel pianale della vettura e contribuisce a una distribuzione equilibrata del peso.

Tutto questo si traduce anche in un baricentro basso e, in combinazione con le sue sospensioni e le sue proprietà di smorzamento, la vettura si muove in modo particolarmente fluido sulla strada nel pieno rispetto delle caratteristiche che il marchio propone da 60 anni, reinventandosi di volta in volta.







Riproduzione riservata © Copyright ANSA