Il 2024 di Jeep sarà anche all'insegna di Wagoneer S

In vista di un nuovo anno di novità, Jeep si prepara a lanciare il suo primo veicolo elettrico a batteria a livello globale e ad ampliare la sua gamma di Suv. Il veicolo si chiama Jeep Wagoneer S, è completamente elettrica e sarà venduta negli Stati Uniti nell'autunno del 2024 e successivamente nei mercati di tutto il mondo.

Offerta esclusivamente come Bev, Jeep Wagoneer S offre di serie una capacità 4xe con gestione all-terrain, la più alta e completa espressione della tecnologia Jeep, oltre ad alte prestazioni, con 600 Cv di potenza e accelerazione da 0 a 100 chilometri orari in 3,5 secondi. Il suo design esterno, guidato dall'efficienza aerodinamica, è caratterizzato da una nuova griglia a sette feritoie esclusiva del marchio Jeep, illuminata a Led.

La nuova Jeep Wagoneer S fa parte dell'iniziativa di elettrificazione globale in corso del marchio Jeep, che sta trasformando la tecnologia 4xe nella nuova 4x4 per perseguire la visione del marchio di realizzare la libertà a emissioni zero.

Il piano è a pieno sostegno degli obiettivi di emissioni nette di carbonio zero fissati da Stellantis durante il piano strategico a lungo termine Dare Forward 2030.



