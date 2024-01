Nuovo Ford Tourneo Courier ha l'avventura nel DNA

Spazio, connettività e tanto stile che strizza l'occhio alle attività outdoor. In una parola sola, versatilità ma dal Dna avventuroso, per il nuovo Ford Transit Courier che propone la sua versione personale versione di Urban Activity Vehicle.

Il nuovo Tourneo Courier nasce con tutto quello che serve per una vita dinamica, in tutti i sensi. Che siano gli spostamenti cittadini di tutti i giorni oppure l'avventura e il viaggio, da quelli pensati per il weekend fino alle esplorazioni dai lunghi chilometraggi, tra comfort e tanta tecnologia 'utile'. L'approccio è quello che interpreta lo stile Suv con tutto il senso pratico di una vettura compatta, adatta per la città, che può ospitare fino a cinque persone e con ampio spazio nel bagagliaio (modulabile all'occorrenza).





Sul fronte del design, il team di progettazione Ford ha perfezionato i dettagli, dagli schizzi iniziali fino alla lamiera. Il primo colpo d'occhio è tutto per una griglia verticale con fari integrati che enfatizza l'ampiezza e la robustezza del design.

Il colore Bursting Green, in particolare, con la linea del tetto bianca a contrasto sulla versione Tourneo Courier Active, detta la linea per lo stile distintivo del nuovo arrivato in casa Ford.

"Abbiamo progettato il Tourneo Courier per garantire ai nostri clienti il massimo della versatilità in tutti i momenti della loro vita - ha affermato Amko Leenarts, design director di Ford Europa - sia in compagnia della famiglia che con gli amici, oppure tornando a casa con i sedili posteriori ribaltati e le biciclette caricate dietro. Stile robusto all'esterno e spazioso all'interno, è un veicolo ideale per la vita dinamica dei nostri clienti".

Il design completamente nuovo di Tourneo Courier porta in dote interno molto più ampi e versatili rispetto al modello precedente, con maggiore spazio sia per i passeggeri sia per i bagagli. Nel dettaglio, lo spazio in più nel bagagliaio raggiunger quota 44% e l'ampio portellone posteriore ripara anche dalla piogga mentre si caricano i bagagli o ci si cambia per affrontare l'avventura, o semplicemente un cammino fangoso.

La fila di tre posti posteriori offre più spazio per la testa e le spalle rispetto al modello precedente. I sedili sono divisi 60/40 e si piegano e si ribaltano per facilitare il trasporto di oggetti che possono raggiungere una lunghezza fino a 1,4 metri.

Due sono le versioni disponibili, ovvero la Titanium che include cerchi in lega, dettagli cromati attorno alla griglia e ai fari e caratteristiche dell'abitacolo che garantiscono maggiore comfort, oltre alla Actrive, pensata per esaltare lo stile avventuroso con rivestimenti neri, passaruota neri anteriori e posteriori, esclusivi cerchi in lega e finiture specifiche dell'abitacolo.

La produzione del nuovo Tourneo, con motorizzazione 1.0 Ecoboost da 125 Cv è già iniziata nell'impianto Ford Otosan a Craiova, in Romania, dove viene prodotta anche la Puma. La versione elettrica E-Tourneo Courier completerà la gamma e sarà ordinabile nell'ultimo trimestre dell'anno. Prezzo di partenza 19.900 euro, per la versione Titanium con cambio manuale.





