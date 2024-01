La nuova Porsche Macan è impegnata nei test su strada

Sono trascorsi dieci anni dal lancio della Porsche Macan e la nuova generazione, 100% elettrica, è impegnata nei test di pre-produzione in condizioni reali, che vengono svolti con prototipi mimetizzati, senza trascurare le simulazioni virtuali e l'utilizzo della galleria del vento. Ad oggi, i prototipi mimetizzati della Macan completamente elettrica hanno percorso più di tre milioni e mezzo di chilometri di prova su circuiti di prova e strade pubbliche. Nei test di durata viene simulata una guida nelle condizioni di funzionamento più impegnative che i clienti potrebbero trovarsi ad affrontare in situazioni limite: si va dai -30° C in Scandinavia ai 50° C della Valle della Morte, in California.





Dalle foto ufficiali dei prototipi si nota un certo family feeling, a livello stilistico, unito ad una cura aerodinamica, che ha portato il Suv teutonico ad avere un Cx di 0,25: fondamentale per offrire un'autonomia elevata. Merito della presenza di elementi aerodinamici attivi come le alette di raffreddamento attive e lo spoiler posteriore che fuoriesce in automatico. Non manca un fondo carenato come sulle vetture da competizione. Nel sottoscocca della nuova Macan è presente una batteria agli ioni di litio con architettura a 800 Volt da 100 kWh, che accetta fino a 270 kW di potenza di ricarica a corrente continua, per recuperare dal 10 all'80% di energia in meno di 22 minuti presso le stazioni di ricarica a 400 Volt. A livello di motori, troviamo l'ultima generazione delle unità elettriche ad eccitazione permanente sull'asse anteriore e posteriore, per una potenza di overboost superiore a 450 kW ed una coppia che arriva fino a 1000 Nm gestita quasi in tempo reale dal Porsche Traction Management.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA