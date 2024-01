L'Abarth più potente di sempre sarà elettrica ed avrà 240 CV

Abarth e Stellantis Motorsport si uniscono per realizzare l'Abarth più potente di sempre, con una potenza di 240 CV, ed una nuova piattaforma basata sulla nota eCMP, che, per l'occasione, è stata rinominata Perfo-eCMP.

Ogni singolo elemento tecnologico della nuova vettura è stato analizzato, perfezionato, e messo a punto da un team di ingegneri, esperti e collaudatori di Abarth e di Stellantis Motorsport con l'intento di realizzare il miglior prodotto possibile. Per cui, oltre al motore ad alte prestazioni ed alle sospensioni con configurazione specifica, la nuova Abarth può contare su di un differenziale autobloccante sviluppato per le esigenze specifiche di un propulsore BEV; su di un sistema frenante avanzato con dischi freno più ampi; e su nuovi pneumatici che beneficiano dell'esperienza in Formula E per fornire il massimo grip senza compromettere l'autonomia e l'acustica. All'interno è impreziosita da sedili ad alto comfort, con ergonomia da corsa, composti da 4 imbottiture diverse, per un supporto ottimizzato su ogni zona del corpo. Al momento, non sono state diffuse altre notizie in merito, ma è stato reso noto che, successivamente, verranno svelati ulteriori dettagli sul progetto.

