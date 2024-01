Red Bull RB17, la hypercar sarà realizzata in 50 unità

La Red Bull vuole sfidare i marchi più blasonati nel segmento delle hypercar e, come riporta autocar.co.uk , sarebbe pronta a realizzare quella che, ad oggi, è conosciuta con la sigla di RB17. Una nomenclatura che manca tra le monoposto di F1 del team di Milton Keynes, per via dei cambi regolamentari nel periodo del covid. L'auto dovrebbe essere realizzata in 50 unità, con un ritmo produttivo di 15 vetture l'anno, e la maggior parte di queste sportive sarebbero già state prenotate.

D'altra parte, c'è il valore aggiunto di Adrian Newey, che ha realizzato gran parte delle monoposto vincenti in F1 negli ultimi anni. Il quale era pronto già dal 2014 a costruire una vettura da destinare ai privati senza le restrizioni dei regolamenti sportivi, come ha rivelato recentemente Christian Horner, ceo di Red Bull, in un'intervista ad autocar, per cui ha potuto basarsi sul lavoro svolto per realizzare la Valkyrie con Aston Martin . Lo stesso Horner, nel corso di un'altra intervista per Sky Sport, ha annunciato che la RB17 sarà un'hypercar spinta da un V8 con sistema ibrido leggero, dalla potenza di 1250 CV.

La nuova hypercar firmata Red Bull è pensata per la pista e per la guida estrema, ma autocar ha rivelato che, in base a quanto dichiarato da Horner, ci sarebbe la possibilità di omologarla anche per la circolazione stradale.

