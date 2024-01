Il futuro elettrico di Honda parte dalla 0 Series

Al Ces di Las Vegas Honda ha presentato la Honda 0 Series, ovvero una nuova serie di veicoli elettrici che lancerà a livello globale a partire dal 2026, con l'anteprima mondiale di due concept, Saloon e Space-Hub. La casa giapponese ha anche presentato in anteprima mondiale il nuovo logo H che sarà utilizzato esclusivamente per i modelli Ev di prossima generazione.

Honda 0 Series rappresenta una nuova serie di veicoli elettrici che dimostra come Honda stia attraversando un'importante trasformazione in linea con la politica di elettrificazione. Il nome della serie rappresenta anche la volontà della casa di affrontare la sfida dello sviluppo di nuove serie di veicoli elettrici, tornando alle origini di Honda e partendo da 'zero'.

Nello sviluppo della Honda 0 Series, il team di sviluppo è tornato al punto di partenza riconsiderando il tipo di EV che Honda vuole creare nella prossima era, superando i vincoli di un veicolo grande e pesante a causa dell'aumento della capacità della batteria che il veicolo deve trasportare per garantire un'autonomia sufficiente, oltre che di una carrozzeria e di una piattaforma di grandi dimensioni necessarie per ospitare tale capacità.

Honda ha descritto questo nuovo approccio allo sviluppo dei veicoli elettrici come "compatto, leggero e intelligente". Nel 2026 Honda inizierà a introdurre il primo modello della 0 Series a livello globale, partendo dal Nord America, poi in Giappone, Asia, Europa, Africa e Medio Oriente e Sud America.



