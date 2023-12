La Volkswagen Golf si rinnova in occasione dei 50 anni

La Volkswagen Golf si avvicina ad un traguardo importante, quello dei 50 anni, e tra poche settimane ci sarà l'anteprima del nuovo modello, che porterà allo sviluppo evolutivo dell'ottava generazione in diversi aspetti. Ripercorrendo la storia di questa icona, si evince come la Golf rappresentò una vera e propria rivoluzione automobilistica nel lontano 1974, quando nella gamma Volkswagen fu chiamata a sostituire il famoso Maggiolino.

Infatti, la trazione divenne anteriore, e il motore fu montato sullo stesso asse, cambiando radicalmente il concetto tecnico della vettura precedente; caratteristiche che ne favorirono la praticità grazie all'ampio portellone del bagagliaio ed allo schienale del sedile posteriore ribaltabile. A tutto questo si unì il design lineare di Giorgetto Giugiaro che cambiò in maniera importante lo stile Volkswagen anche nei modelli successivi. Il successo della Golf è scritto nei numeri, visto che, fino ad oggi, è stata venduta in oltre 37 milioni di esemplari: un dato che la rende la Volkswagen più venduta di tutti i tempi. A renderla popolare, al punto da divenire l'auto compatta europea più apprezzata, è un'insieme di caratteristiche che la rendono affidabile, funzionale, e qualitativamente ineccepibile, e quindi una perfetta compagna di viaggio nel quotidiano. La sua variante sportiva, poi, la Golf GTI, ha fatto epoca, e, nel tempo, è stata realizzata anche nelle versioni cabriolet e wagon, Variant per i cultori della casa di Wolfsburg.

Di generazione in generazione, poi, ha reso democratici dispositivi come l'ABS, fino alla tecnologia ibrida plug-in, passando per gli airbag, ed i sistemi di aiuti alla guida.





